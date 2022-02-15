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Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

Валентина РоманенкоВторник, 15 февраля 2022, 14:05
Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым
АЛИНА ПАШ ФОТО: INSTAGRAM

Государственная пограничная служба не выдавала победительнице Нацотбора на Евровидение-2022 певице Алине Паш справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом через КПВВ Чаплинка в 2015 году.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение.

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Сообщаем, что нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся.

Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ".

Детали: В то же время Демченко уточнил УП, что в настоящее время подразделение ГПСУ прорабатывает ответ на обращение самой Алины Паш о пересечении границы, которое поступило и зарегистрировано в ведомстве.

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Что предшествовало: На пресс-конференции 14 февраля председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сказал, что до получения информации от ГПСУ не готов подписывать соглашение с Паш. Он также отметил, что в случае если организаторы "Евровидения" увидят признаки политизации отбора, Украина может остаться вне конкурса в этом году.

Сама исполнительница в Instagram объяснила, что указанную справку поручила получить своей команде. Также Паш подтвердила, что подала повторный запрос пограничникам. Она настаивает, что не нарушала закон и намерена доказать свою правоту.

Прямая речь Паш: "Я болела, поэтому дала письменное разрешение представителю команды запросить справку от Пограничной службы Украины. По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства "Суспільному".

Также я подала повторный запрос, чтобы получить такую ​​справку прямо в свои руки. Как только она будет у меня, я обнародую ее в своем аккаунте в Instagram. И я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала".

Темы: ЕвровидениеПограничная службаскандал
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