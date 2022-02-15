У партії Макрона вважають, що Україна може вийти з Мінських угод

Голова парламентської групи дружби Франція-Україна Валерія Фор-Мунтян та депутатка партії "Вперед, республіко!" Еммануеля Макрона у Національній асамблеї вважає, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо вони її не влаштовують.

Про це Фор-Мунтян розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Нормандський формат збирається лише для того, щоб домовитися про виконання Мінських угод. Але тут проблема. Україна каже, що Мінські угоди вже не підходять", - зазначила Фор-Мунтян.

За її словами, Україні краще розірвати Мінські угоди, якщо вони її не влаштовують.

"Тягти, продовжувати цю ситуацію - ні до чого хорошого це не приведе. Та й Путін звик ховатися за цим. Війна на Донбасі дозволяє Росії військові дії на кордоні із вами практично безкарно", - вважає депутатка.

Фор-Мунтян зазначає, що вихід з "Мінська" став би важким рішенням, адже буде дуже важко пояснити, "навіщо ми з 2014 року всі збираємось, якщо Україна, як ви кажете, із самого початку не хотіла виконувати окремі пункти Мінських угод".

"Але зараз ми всі просто витрачаємо час. Донбас втрачає час – і громадянські, і військові українці, які страждають через цю ситуацію. Так, Україна погано виглядає на міжнародній сцені, заявляючи зараз, що Мінські угоди не пасують. Адже Зеленський як новий президент міг одразу після обрання заявити, що хоче розірвати "Мінськ" та підписати щось нове. Наприклад, тому що країна змінилася за цей час.

Але ні, він два роки працював у Нормандському форматі над Мінськими угодами. Який був сенс цього? А зараз ми чуємо, що Україна не хоче їх виконувати. Як наслідок, імідж України та довіра до України постраждають", - сказала депутатка.

Дивіться повне інтерв’ю: Вихід з "Мінська", мета Путіна, загроза війни: думки про Україну у Франції, у партії Макрона