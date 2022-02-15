В партии Макрона считают, что Украина может выйти из Минских соглашений

Глава парламентской группы дружбы Франция-Украина Валерия Фор-Мунтян и депутат партии "Вперед, республика!" Эммануэля Макрона в Национальной ассамблее считает, что Украина может выйти из Минских соглашений, если они ее не устраивают.

Об этом Фор-Мунтян рассказала в интервью "Европейской правде".

"Нормандский формат собирается только для того, чтобы договориться о выполнении Минских соглашений. Но здесь проблема. Украина говорит, что Минские соглашения уже не подходят", – отметила Фор-Мунтян.

По ее словам, Украине лучше разорвать Минские соглашения, если они ее не устраивают.

"Тянуть, продолжать эту ситуацию - ни к чему хорошему это не приведет. Да и Путин привык скрываться за этим. Война на Донбассе позволяет России военные действия на границе с вами практически безнаказанно", - считает депутат.

Фор-Мунтян отмечает, что выход из "Минска" стал бы трудным решением, ведь будет очень трудно объяснить, "зачем мы с 2014 года все собираемся, если Украина, как вы говорите, изначально не хотела выполнять отдельные пункты Минских соглашений".

"Но сейчас мы все просто тратим время. Донбасс теряет время – и гражданские, и военные украинцы, страдающие из-за этой ситуации. Да, Украина плохо выглядит на международной сцене, заявляя сейчас, что Минские соглашения не подходят. Ведь Зеленский как новый президент мог сразу после избрания заявить, что хочет разорвать "Минск" и подписать что-нибудь новое, например, потому что страна изменилась за это время.

Но нет, он два года работал в Нормандском формате над Минским соглашением. Каков был смысл этого? А сейчас мы слышим, что Украина не желает их выполнять. Как следствие, имидж Украины и доверие к Украине пострадают", – сказала депутат.

Смотрите полное интервью: Выход из "Минска", цель Путина, угроза войны: мысли об Украине во Франции, в партии Макрона