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Байден виступить зі зверненням щодо України

Вівторок, 15 лютого 2022, 19:54
Байден виступить зі зверненням щодо України
ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден 15 лютого виступить зі зверненням щодо безпекової ситуації довкола України. 

Як повідомляє "Європейська правда", спершу інформація з посиланням на джерела з’явилась в американських ЗМІ, згодом це підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі.

Звернення Байдена заплановане о 22:30 за київським часом. 

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"Виступ президента стосуватиметься останніх оновлень щодо подій довкола України, не оголошення якоїсь нової політики. Він говоритиме про поточну ситуацію, про кроки, які ми вже здійснили і які готові здійснити, про те, які ставки зараз для США і світу та як це може вплинути на нас тут, всередині країни", - повідомила Джен Псакі.

Раніше 15 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим. Деталей її змісту американська сторона не розкривала. 

МЗС РФ зі свого боку зазначило, що дзвінок відбувся з ініціативи США. У комюніке заявляють, що Лавров наголосив на необхідності продовжити діалог щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає Росія, а також скаржився на "агресивну риторику, яку нагнітає Вашингтон і його найближчі союзники".

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Нагадаємо, також 15 лютого Держдума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

Путін у спілкуванні з пресою уник чіткої відповіді на запитання, чи планує зробити це. 

Також з’явилась інформація, що Росія нібито відводить частину своїх сил від кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність продовжувати діалог, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

Теми: БайденСША
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