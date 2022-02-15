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Байден виступить зі зверненням щодо України

Вівторок, 15 лютого 2022, 20:54
ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден 15 лютого виступить зі зверненням щодо безпекової ситуації довкола України. 

Як повідомляє "Європейська правда", спершу інформація з посиланням на джерела з’явилась в американських ЗМІ, згодом це підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі.

Звернення Байдена заплановане о 22:30 за київським часом. 

"Виступ президента стосуватиметься останніх оновлень щодо подій довкола України, не оголошення якоїсь нової політики. Він говоритиме про поточну ситуацію, про кроки, які ми вже здійснили і які готові здійснити, про те, які ставки зараз для США і світу та як це може вплинути на нас тут, всередині країни", - повідомила Джен Псакі.

Раніше 15 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим. Деталей її змісту американська сторона не розкривала. 

МЗС РФ зі свого боку зазначило, що дзвінок відбувся з ініціативи США. У комюніке заявляють, що Лавров наголосив на необхідності продовжити діалог щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає Росія, а також скаржився на "агресивну риторику, яку нагнітає Вашингтон і його найближчі союзники".

Нагадаємо, також 15 лютого Держдума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

Путін у спілкуванні з пресою уник чіткої відповіді на запитання, чи планує зробити це. 

Також з’явилась інформація, що Росія нібито відводить частину своїх сил від кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність продовжувати діалог, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

Теми: БайденСША
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