Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Як уточнив речник нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін, документ направлять главі держави негайно.

Автори проєкту – депутати з Комуністичної партії.

Також документ передбачає якнайшвидше проведення переговорів з ватажками бойовиків "для створення правової основи міждержавних відносин та регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги".

За словами Володіна, депутати вважають, що визнання "республік" створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх мешканців від зовнішніх загроз.

Чому це важливо: У ЗМІ, зокрема й закордонних, звучать повідомлення, що Росія намагається створити причини та виправдання для введення своїх військ на територію України.

Передісторія: 19 січня депутати від фракції КПРФ внесли до Держдуми проєкт звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання терористичних "ЛНР" та "ДНР".

На розгляді Держдуми був ще один схожий проєкт постанови, внесений депутатами від "Єдиної Росії". Однак він передбачав не негайне звернення до Путіна, а попереднє узгодження з МЗС, Міноборони та іншими відповідальними відомствами. Депутати обрали пропозицію комуністів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що якщо влада вирішить відгородитися стіною від Донбасу, це рішення має підтримати народ на всеукраїнському референдумі.