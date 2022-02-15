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Техніка, засоби захисту, медикаменти: Україна просить у НАТО значну допомогу

Роман ПетренкоВівторок, 15 лютого 2022, 23:59
ФОТО: GETTY IMAGES

Україна попросила у НАТО міжнародну допомогу на випадок надзвичайних ситуацій, від яких може постраждати мирне населення.

Джерело: заява НАТО від вечора 15 лютого

Деталі: Україна попросила у НАТО транспорт – 70 пікапів на 4-5 людей, 30 позашляховиків, по 10 бульдозерів, автокранів та колісних екскаваторів, 31 спецмашину хімічної розвідки, 11 пересувних лабораторій, 760 надувних човнів з двигуном та інше.

Також ДСНС просить надати засоби пошуку вибухонебезпечних предметів у воді, металошукачі, засоби розмінування, тепловізори для пожежників, понад 13 тисяч портативних радіостанцій типу Motorola DP4601e та інші.

Також Україна просить засоби захисту людей десятки тисяч протигазів, захисних костюмів, медичних препаратів – анальгетики, антибіотики тощо по 5 тисяч пачок або по 20 тисяч штук.

Повний перелік можна подивитися у документі (англійською).

Теми: НАТОДСНС
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