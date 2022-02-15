Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Техника, средства защиты, медикаменты: Украина просит у НАТО значительную помощь

Роман ПетренкоВторник, 15 февраля 2022, 22:59
Техника, средства защиты, медикаменты: Украина просит у НАТО значительную помощь
ФОТО: GETTY IMAGES

Украина попросила у НАТО международную помощь в случае чрезвычайных ситуаций, от которых может пострадать мирное население.

Источник: заявление НАТО с вечера 15 февраля

Детали: Украина попросила у НАТО транспорт – 70 пикапов на 4-5 человек, 30 внедорожников, по 10 бульдозеров, автокранов и колесных экскаваторов, 31 спецмашину химической разведки, 11 передвижных лабораторий, 760 надувных лодок с двигателем и другое.

Реклама:

Также ГСЧС просит предоставить средства поиска взрывоопасных предметов в воде, металлоискатели, средства разминирования, тепловизоры для пожарных, более 13 тысяч портативных радиостанций типа Motorola DP4601e и другие.

Также Украина просит средства защиты людей десятки тысяч противогазов, защитных костюмов, медицинских препаратов – анальгетики, антибиотики и т.п. по 5 тысяч пачек или по 20 тысяч штук.

Полный список можно посмотреть в документе (на английском).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАТОГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: