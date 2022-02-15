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Техника, средства защиты, медикаменты: Украина просит у НАТО значительную помощь

Роман ПетренкоВторник, 15 февраля 2022, 23:59
ФОТО: GETTY IMAGES

Украина попросила у НАТО международную помощь в случае чрезвычайных ситуаций, от которых может пострадать мирное население.

Источник: заявление НАТО с вечера 15 февраля

Детали: Украина попросила у НАТО транспорт – 70 пикапов на 4-5 человек, 30 внедорожников, по 10 бульдозеров, автокранов и колесных экскаваторов, 31 спецмашину химической разведки, 11 передвижных лабораторий, 760 надувных лодок с двигателем.

Также ГСЧС просит предоставить средства поиска взрывоопасных предметов в воде, металлоискатели, средства разминирования, тепловизоры для пожарных, более 13 тысяч портативных радиостанций типа Motorola DP4601e.

Также Украина просит средства защиты людей десятки тысяч противогазов, защитных костюмов, медицинских препаратов – анальгетики, антибиотики и т.п. по 5 тысяч пачек или по 20 тысяч штук.

Полный список можно посмотреть в документе (на английском).

Темы: НАТОГСЧС


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