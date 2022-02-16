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Американські військові прямують з Німеччини у Словаччину на навчання

Ольга Глущенко Середа, 16 лютого 2022, 00:32
Американські військові прямують з Німеччини у Словаччину на навчання
Колона військових США, фото: Getty Images

Перша частина контингенту армії Сполучених Штатів переміщається з Німеччини до Словаччини на навчання Saber Strike 2022 і увійшла на територію Чехії.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела і Міноборони Словаччини, Міноборони Чехії

Деталі: Військові навчання Saber Strike 2022 є запланованими, триватимуть протягом перших двох тижнів березня і загалом проводяться раз на два роки.

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Видання зазначає, що участь у них візьмуть близько 2 000 американських військових із близько 600 одиницями техніки. Зі словацького боку до навчань приєднається 1 300 військовослужбовців.

Після завершення навчань американські військові повернуться на німецькі бази.

Як повідомляє Міноборони Чехії, близько 1 500 військових із 700 одиницями техніки буде переміщатися країною 7 колонами і робитиме це переважно вночі, аби не ускладнювати рух на дорогах.

ВІДЕО ДНЯ

Міноборони Словаччини повідомило, що навчання є запланованими і не по’вязані з протистоянням України російській агресії.

Теми: СШАСловаччинаЧехіяармія
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