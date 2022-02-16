Американские военные направляются из Германии в Словакию на учения

Первая часть контингента армии Соединенных Штатов перемещается из Германии в Словакию на учения Saber Strike 2022 и вошла на территорию Чехии.

Источник: Reuters со ссылкой на источники и Минобороны Словакии, Минобороны Чехии

Детали: Военные учения Saber Strike 2022 есть запланированными, продлятся в течение первых двух недель марта и в целом проводятся раз в два года.

Издание отмечает, что в них примут участие около 2 000 американских военных с около 600 единицами техники. Со словацкой стороны к учениям присоединится 1 300 военнослужащих.

После завершения учений американские военные вернутся на немецкие базы.

Как сообщает Минобороны Чехии, около 1 500 военных из 700 единиц техники будет перемещаться страной 7 колоннами преимущественно ночью, чтобы не затруднять движение на дорогах.

Минобороны Словакии сообщило, что учения запланированы и не связаны с противостоянием Украины российской агрессии.