Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Американские военные направляются из Германии в Словакию на учения

Ольга ГлущенкоСреда, 16 февраля 2022, 01:32
Колонна военных США, фото: Getty Images

Первая часть контингента армии Соединенных Штатов перемещается из Германии в Словакию на учения Saber Strike 2022 и вошла на территорию Чехии.

Источник: Reuters со ссылкой на источники и Минобороны Словакии, Минобороны Чехии

Детали: Военные учения Saber Strike 2022 есть запланированными, продлятся в течение первых двух недель марта и в целом проводятся раз в два года.

Издание отмечает, что в них примут участие около 2 000 американских военных с около 600 единицами техники. Со словацкой стороны к учениям присоединится 1 300 военнослужащих.

После завершения учений американские военные вернутся на немецкие базы.

Как сообщает Минобороны Чехии, около 1 500 военных из 700 единиц техники будет перемещаться страной 7 колоннами преимущественно ночью, чтобы не затруднять движение на дорогах.

Минобороны Словакии сообщило, что учения запланированы и не связаны с противостоянием Украины российской агрессии.

Темы: СШАСловакияЧехияармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Новости 21 февраля: Россия и признание ОРДЛО, фейки РФ об украинском наступлении

Российские рынки и рубль стремительно обвалились: отреагировали на эскалацию

Все новости...
США
Блинкен не исключает "акта агрессии" России на этой неделе
США готовы помочь Украине в расследовании масштабной кибератаки – СМИ
Байден выступит с обращением по Украине
Последние новости
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
04:36
Россия первая в мире по приросту COVID-больных
03:45
Нефть подорожала до уровня 2014 года — почти 100 долларов за баррель
03:10
Канада объявит санкции против РФ из-за признания независимости "ЛДНР"
02:40
видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"
02:10
видеоЗеленский: Ничего и никому не отдадим
01:40
Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу
01:18
Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО
01:18
Россия будет строить свои военные базы в ОРДЛО — по "договору о дружбе" с "республиками"
00:50
Украина требует созвать Совбез ООН из-за действий России
Все новости...