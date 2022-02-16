Біля берегів Канади затонуло риболовецьке судно – 10 загиблих, 11 зниклих

Щонайменше 10 рибалок загинули, а ще 11 зникли безвісти у вівторок в результаті того, що іспанське риболовецьке судно затонуло в морі біля Канади.

Джерело: AFP з посиланням на місцевих чиновників

Деталі: Спочатку Канадський Об’єднаний рятувальний координаційний центр (JRCC) повідомив, що було знайдено сім тіл і врятовано трьох осіб.

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Згодом JRCC повідомив, що знайдено ще трьох загиблих.

Складні погодні умови – бурхливе море, сильний вітер і погіршення видимості – ускладнювали пошук вцілілих і знизили шанси знайти більше членів екіпажу живими.

Для пошуку зниклих канадські рятувальники задіяли гелікоптер, військовий літак, корабель берегової охорони та кілька човнів.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство транспорту Іспанії вказало, що членами екіпажу були 16 громадян Іспанії, п'ятеро перуанців і троє громадян Гани.