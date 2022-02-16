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У берегов Канады затонуло рыболовное судно – 10 погибших, 11 пропавших

Ольга ГлущенкоСреда, 16 февраля 2022, 03:48
У берегов Канады затонуло рыболовное судно – 10 погибших, 11 пропавших
фото иллюстративное, GETTY IMAGES

По меньшей мере, 10 рыбаков погибли, а еще 11 пропали без вести во вторник в результате того, что испанское рыболовное судно затонуло в море возле Канады.

Источник: AFP со ссылкой на местных чиновников

Детали: Первоначально Канадский Объединенный спасательный координационный центр (JRCC) сообщил, что было найдено семь тел и спасены три человека.

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Позже JRCC сообщил, что найдены еще трое погибших.

Сложные погодные условия – бурное море, сильный ветер и ухудшение видимости – затрудняли поиск уцелевших и снизили шансы найти больше членов экипажа живыми.

Для поиска пропавших канадские спасатели задействовали вертолет, военный самолет, корабль береговой охраны и несколько лодок.

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Министерство транспорта Испании указало, что членами экипажа были 16 граждан Испании, пятеро перуанцев и три гражданина Ганы.

Темы: Канадакорабличрезвычайное происшествие
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