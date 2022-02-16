Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У берегов Канады затонуло рыболовное судно – 10 погибших, 11 пропавших

Ольга ГлущенкоСреда, 16 февраля 2022, 04:48

По меньшей мере, 10 рыбаков погибли, а еще 11 пропали без вести во вторник в результате того, что испанское рыболовное судно затонуло в море возле Канады.

Источник: AFP со ссылкой на местных чиновников

Детали: Первоначально Канадский Объединенный спасательный координационный центр (JRCC) сообщил, что было найдено семь тел и спасены три человека.

Позже JRCC сообщил, что найдены еще трое погибших.

Сложные погодные условия – бурное море, сильный ветер и ухудшение видимости – затрудняли поиск уцелевших и снизили шансы найти больше членов экипажа живыми.

Для поиска пропавших канадские спасатели задействовали вертолет, военный самолет, корабль береговой охраны и несколько лодок.

Министерство транспорта Испании указало, что членами экипажа были 16 граждан Испании, пятеро перуанцев и три гражданина Ганы.

Темы: Канадакорабличрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
Канада
Канада даст Украине летальное оружие и кредит почти на 400 млн долларов
Канада впервые применит закон о ЧС для борьбы с Covid-протестами
Полиция разогнала митингующих с моста между Канадой и США после шестидневной блокады
Последние новости
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
04:36
Россия первая в мире по приросту COVID-больных
03:45
Нефть подорожала до уровня 2014 года — почти 100 долларов за баррель
03:10
Канада объявит санкции против РФ из-за признания независимости "ЛДНР"
Все новости...