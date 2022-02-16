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Британія скептична щодо заяв РФ про відведення військ: вторгнення все ще можливе

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 09:53

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Росія має діями довести своє бажання до деескалації, а заяви про відведення військ ще нічого не означають.

Про це він сказав в ефірі Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"Ви можете на власні очі оцінити масштаби того розгортання Росії на кордонах України і взагалі всіх прес-конференцій, які проводив президент Путін. Досить зрозуміло, що їхні наміри щодо України полягають у тому, щоб змінити її поведінку і дійсно змінити відносини НАТО з Україною, і вони роблять це під загрозою вторгнення" - сказав Воллес.

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Міністр оборони, який перебуває в Брюсселі на зустрічі НАТО, додав, що хоча Москва заявила, що відправляє деякі військові частини назад на свої бази, коли він був солдатом, війська не створювали банки крові та польові госпіталі та не переміщали стратегічне озброєння, якщо вони просто тренувалися.

Посилаючись на дані розвідки, міністр зазначив, що росіяни зосередили 60% всієї сухопутної бойової потужності на кордоні з Україною і "значну флотилію" на морі.

"З української точки зору, вони оточені дуже великими силами підготовлених військ", – додав Воллес.

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"Я думаю, що нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу. Готовність — це одна із перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна" - заявив він.

Міністерство оборони Росії у вівторок повідомило, що завершило частину запланованих навчань, і низка військових повертається на свої бази, але більшість все ще продовжує навчання.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність до продовження діалогу, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

У Держдепі США заявили, що президент РФ Владімір Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

Теми: Велика Британія
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