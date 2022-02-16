Британия скептична по поводу заявлений РФ об отводе войск: вторжение все еще возможно

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия должна действиями доказать свое стремление к деэскалации, а заявления об отводе войск еще ничего не означают.

Об этом он сказал в эфире Sky News, сообщает "Европейская правда".

"Вы можете собственными глазами оценить масштабы того развертывания России на границах Украины, и вообще всех пресс-конференций, которые проводил президент Путин. Довольно ясно, что их намерения в отношении Украины заключаются в том, чтобы изменить ее поведение и действительно изменить отношения НАТО с Украиной, и они делают это под угрозой вторжения", – сказал Уоллес.

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Министр обороны, находящийся в Брюсселе на встрече НАТО, добавил, что хотя Москва заявила, что отправляет некоторые воинские части обратно на свои базы, когда он был солдатом, войска не создавали банки крови и полевые госпитали и не перемещали стратегическое вооружение, если они просто тренировались.

Ссылаясь на данные разведки, министр отметил, что россияне сосредоточили 60% всей сухопутной боевой мощи на границе с Украиной и "значительную флотилию" на море.

"С украинской точки зрения они окружены очень большими силами подготовленных войск", - добавил Воллес.

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"Я думаю, что ничего не закончилось, они не убрали ногу с педали газа. Готовность - это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", - заявил он.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что завершило часть запланированных учений, и ряд военных возвращаются на свои базы, но большинство все еще продолжают учения.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

В Госдепе США заявили, что президент РФ Владимир Путин может продолжать размещение многочисленной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для требований.