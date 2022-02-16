Зеленський і Порошенко скоротили розрив у президентському рейтингу

У президентському рейтингу продовжує лідирувати Володимир Зеленський, за останні два місяці його підтримка знизилася незначущо – на 2%, до 25,1%, але відрив від Петра Порошенка скоротився на 4,1% – до 3,3%.

Джерело: дані Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: 5-13 лютого 2022 року КМІС провів чергове опитування, в якому дослідив рейтинг декількох імовірних кандидатів на виборах президента у першому турі,і порівняв результати з даними за грудень 2021 року.

Найбільшу підтримку продовжує мати Володимир Зеленський, за якого проголосували б 19,1% серед усіх респондентів і 25,1% серед тих, хто визначився з вибором.

На другому місці – Петро Порошенко з показниками 16,6% серед усіх респондентів і 21,8% серед тих, хто визначився з вибором.

Різниця в підтримці кандидатів – понад похибку, тобто Зеленський – на першому місці, Порошенко – на другому місці.

До трійки лідерів також входить Юлія Тимошенко (відповідно, 8,9% і 11,8%)

Далі йдуть Юрій Бойко (6,3% і 8,3%), Дмитро Разумков (5,5% і 7,2%), Євгеній Мураєв (4,9% і 6,5%), Ігор Смешко (4,6% і 6,1%), Володимир Гройсман (3,6% і 4,8%), Олег Ляшко (3% і 3,9%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Рейтинг Зеленського в порівнянні з початком грудня знизився на 2% серед тих виборців, які визначилися з вибором, а в Порошенка – зріс на 2,1%, але ця різниця – в межах соціологічної похибки. Проте розрив між чинним і колишнім президентами скоротився з 7,4% до 3,3%.

Президентський рейтинг КМІС

Лише у випадку Бойка простежується статистично значуще (понад похибку) зростання рейтингу в порівнянні з груднем 2021 року.

Довідка: 5-13 лютого КМІС провів всеукраїнське опитування "Омнібус" і опитав по телефону 2000 респондентів із різних регіонів, крім окуповнаих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.