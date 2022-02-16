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Зеленский и Порошенко сократили разрыв в президентском рейтинге

Елена РощинаСреда, 16 февраля 2022, 11:26
Порошенко и Зеленский на Олимпийском стадионе, фото AFP via Getty Images

В президентском рейтинге продолжает лидировать Владимир Зеленский, за последние два месяца его поддержка снизилась незначительно – на 2%, до 25,1%, но отрыв от Петра Порошенко сократился на 4,1% – до 3,3%.

Источник: данные Киевского международного института социологии

Детали: 5-13 февраля 2022 года КМИС провел очередной опрос, в котором исследовал рейтинг нескольких вероятных кандидатов на выборах президента в первом туре и сравнил результаты с данными за декабрь 2021 года.

Наибольшую поддержку продолжает иметь Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы 19,1% всех респондентов и 25,1% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте – Петр Порошенко с показателями 16,6% среди всех респондентов и 21,8% среди определившихся с выбором.

Разница в поддержке кандидатов – больше погрешности, то есть Зеленский – на первом месте, Порошенко – на втором месте.

В тройку лидеров также входит Юлия Тимошенко (соответственно, 8,9% и 11,8%)

Далее следуют Юрий Бойко (6,3% и 8,3%), Дмитрий Разумков (5,5% и 7,2%), Евгений Мураев (4,9% и 6,5%), Игорь Смешко (4,6 % и 6,1%), Владимир Гройсман (3,6% и 4,8%), Олег Ляшко (3% и 3,9%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.

Рейтинг Зеленского по сравнению с началом декабря снизился на 2% среди определившихся с выбором избирателей, а у Порошенко – вырос на 2,1%, но эта разница – в пределах социологической погрешности. Однако разрыв между действующим и бывшим президентами сократился с 7,4% до 3,3%.

 
Президентский рейтинг
КМИС

Только в случае Бойко наблюдается статистически значимый (больше погрешности) рост рейтинга по сравнению с декабрем 2021 года. 

Справка: 5-13 февраля КМИС провел всеукраинский опрос "Омнибус" и опросил по телефону 2000 респондентов из разных регионов, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Темы: социологияопросЗеленскийПорошенко


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