Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна та Польща погодили додаткові квоти на автоперевезення

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 11:37

У 2022 році Україна отримає до 30 тис додаткових  дозволів на транзитні автоперевезення.

Як повідомляє "Європейська правда", домовленість про це було досягнуто під час консультацій представників міністерств інфраструктури двох країн, що відбулася у Львові  15 лютого. Текси спільної заяви, прийнятої за результатам цих консультацій розміщено на сайті Мінінфраструткури.

Згідно заяві, до кінця серпня нинішнього року сторони видадуть додаткові 20 тис дозволів. Це принципово важливо для України, оскільки польки перевізники наразі не вичерпують і наявну квоту.

Ще 10 тис дозволів можуть бути видані у листопаді, проте за умови, якщо сторони виконають План дій по покращенню роботи автомобільних пунктів пропуску.  Цей план дій планується схвалити до кінця лютого.

Досягнутий компроміс – дещо менше, аніж вимагала українська сторона. Нагадаємо, що до 2018 року квота складала 200 тис дозволів, однак була в односторонньому порядку знижена Варшавою до 160 тис.  Відповідно, Київ вимагав повернення до рівня 200 тис, посилаючись на Угоду про асоціацію з ЄС, відповідно до якої сторони мають утримуватися від дій, що погіршують торгові відносини.

Витім, за будь якого сценарію, цьогорічна квота на перевезення буде більша за квоти попередніх років. Нагадаємо, в 2019 та 2020 роках, Польща видала додаткову квоту на рівні біля 10 тис дозволів, а у минулому році – відмовилась навіть від цього.

Детальніше про цей конфлікт із Польщею  можна прочитати у статті "Розмова під тиском арбітражу: як Польща пообіцяла Україні вирішити проблему з автодозволами".

Теми: ПольщаУкраїнаавто
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США

Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

Усі новини...
Польща
Польща продовжує готуватись до напливу потенційних біженців попри заяви РФ
Ще 8 винищувачів США F-15 приземлилися в Польщі
Польща не планує евакуації дипломатів з Києва та Харкова
Останні новини
09:01
Росія визнає ОРДЛО у межах Донецької та Луганської областей
08:50
Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?
08:24
В Україні 24 440 випадків Covid на добу, у Києві знову сплеск – 4193
08:11
Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями проти РФ
08:00
Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США
07:30
Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених
06:40
Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі
06:20
ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька
05:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
04:36
Росія перша у світі за приростом COVID-хворих
Усі новини...