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Україна та Польща погодили додаткові квоти на автоперевезення

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 10:37

У 2022 році Україна отримає до 30 тис додаткових  дозволів на транзитні автоперевезення.

Як повідомляє "Європейська правда", домовленість про це було досягнуто під час консультацій представників міністерств інфраструктури двох країн, що відбулася у Львові  15 лютого. Текси спільної заяви, прийнятої за результатам цих консультацій розміщено на сайті Мінінфраструткури.

Згідно заяві, до кінця серпня нинішнього року сторони видадуть додаткові 20 тис дозволів. Це принципово важливо для України, оскільки польки перевізники наразі не вичерпують і наявну квоту.

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Ще 10 тис дозволів можуть бути видані у листопаді, проте за умови, якщо сторони виконають План дій по покращенню роботи автомобільних пунктів пропуску.  Цей план дій планується схвалити до кінця лютого.

Досягнутий компроміс – дещо менше, аніж вимагала українська сторона. Нагадаємо, що до 2018 року квота складала 200 тис дозволів, однак була в односторонньому порядку знижена Варшавою до 160 тис.  Відповідно, Київ вимагав повернення до рівня 200 тис, посилаючись на Угоду про асоціацію з ЄС, відповідно до якої сторони мають утримуватися від дій, що погіршують торгові відносини.

Витім, за будь якого сценарію, цьогорічна квота на перевезення буде більша за квоти попередніх років. Нагадаємо, в 2019 та 2020 роках, Польща видала додаткову квоту на рівні біля 10 тис дозволів, а у минулому році – відмовилась навіть від цього.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про цей конфлікт із Польщею  можна прочитати у статті "Розмова під тиском арбітражу: як Польща пообіцяла Україні вирішити проблему з автодозволами".

Теми: ПольщаУкраїнаавто
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