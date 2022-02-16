Украина и Польша согласовали дополнительные квоты на автоперевозки

В 2022 году Украина получит до 30 тыс. дополнительных разрешений на транзитные автоперевозки.

Как сообщает "Европейская правда", договоренность об этом была достигнута в ходе консультаций представителей министерств инфраструктуры двух стран, состоявшейся во Львове 15 февраля. Текст совместного заявления, принятого по результатам этих консультаций, размещен на сайте Мининфраструктуры.

Согласно заявлению, к концу августа нынешнего года стороны выдадут дополнительные 20 тыс. разрешений. Это принципиально важно для Украины, поскольку польские перевозчики не исчерпывают и существующую квоту.

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Еще 10 тыс. разрешений могут быть выданы в ноябре, однако при условии, что стороны выполнят План действий по улучшению работы автомобильных пунктов пропуска. Этот план действий планируется одобрить до конца февраля.

Достигнутый компромисс – несколько меньше, чем требовала украинская сторона. Напомним, что к 2018 году квота составляла 200 тыс. разрешений, однако была в одностороннем порядке снижена Варшавой до 160 тыс., что ухудшило торговые отношения.

Впрочем, при любом сценарии нынешняя квота на перевозки будет больше квот предыдущих лет. Напомним, в 2019 и 2020 годах Польша выдала дополнительную квоту на уровне около 10 тыс. разрешений, а в прошлом году – отказалась даже от этого.

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Подробнее об этом конфликте с Польшей можно прочитать в статье "Разговор под давлением арбитража: как Польша пообещала Украине решить проблему с авторазрешениями".