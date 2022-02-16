Теща нового глави ДСНС купила нерухомості на мільйони – ЗМІ
Теща нового керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергія Крука Тамара Крицко стала власницею 3 квартир у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджного будинку.
Джерело: рівненське видання "4vlada"
Деталі: Крук став тимчасово виконуючим обов’язки керівника ДСНС у листопаді 2021 року.
До цього він 25 років працював рятувальником, а останні 6 років очолював головне управління ДСНС в Рівненській області.
Повідомляється, що очільник ДСНС офіційно має тільки одну квартиру в п’ятиповерхівці у Рівному, яку купив у 2005-му.
Його родина мешкала у приватному будинку під Рівним площею понад 200 квадратів, що оформлений на матір Крука.
На його дружину Олену зареєстрована дача в селі Нова Українка 16 кілометрів від Рівного біля соснового лісу.
Водночас на матері Олени Крук – Тамарі Крицко, у власності відразу три квартири в Рівному, які вони купила протягом 2013-2019 років. Одна з них – в центрі міста, має площу 65 квадратів.
Також у 2016 році теща керівника ДСНС замовила будівництво у котеджному масиві Макарова-Пржевальського у Рівному.
За документами там зводять блокований житловий будинок.
Забудовником була група компаній "Стоград". В 2020 році Крицко стала співзасновником фірми з цієї групи – ТОВ "Клуб дом захід" і внесла 1,15 млн грн до статутного фонду. Але через п’ять місяців покинула фірму.
Крицко мешкає і працює у селі Поповичі на Волині. Вона директорка сільського будинку культури та очолює фольклорний колектив.
Офіційно в 2016-2021 роках вона отримувала в місяць біля 2-3 тисяч гривень зарплати, тож доходів на такі витрати офіційно вона не мала.
2020-го Тамара Крицко зареєструвалась приватною підприємницею.
Основним видом діяльності вказала діяльність страхових агентств і брокерів. При реєстрації вказали контакти її доньки – Олени.
Сам Крук у коментарі журналістам порадив звертатися до його тещі, щоб дізнатися походження коштів, а Крицко, здається, не зрозуміла питання про реєстрацію фірми.