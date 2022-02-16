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Теща нового глави ДСНС купила нерухомості на мільйони – ЗМІ

Мазуренко Альона Середа, 16 лютого 2022, 12:20
Сергій Крук, Колаж: 4vlada

Теща нового керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергія Крука Тамара Крицко стала власницею 3 квартир у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджного будинку.

Джерело: рівненське видання "4vlada"

Деталі: Крук став тимчасово виконуючим обов’язки керівника ДСНС у листопаді 2021 року.

До цього він 25 років працював рятувальником, а останні 6 років очолював головне управління ДСНС в Рівненській області.

Повідомляється, що очільник ДСНС офіційно має тільки одну квартиру в п’ятиповерхівці у Рівному, яку купив у 2005-му.

Його родина мешкала у приватному будинку під Рівним площею понад 200 квадратів, що оформлений на матір Крука.

 
Будинок Круків

На його дружину Олену зареєстрована дача в селі Нова Українка 16 кілометрів від Рівного біля соснового лісу.

Водночас на матері Олени Крук  – Тамарі Крицко, у власності відразу три квартири в Рівному, які вони купила протягом 2013-2019 років. Одна з них –  в центрі міста, має площу 65 квадратів.

Також у 2016 році теща керівника ДСНС замовила будівництво у котеджному масиві Макарова-Пржевальського у Рівному.

За документами там зводять блокований житловий будинок.

 
котедж від забудовника "Стоград"
фото: саЙТ Стоград

Забудовником була група компаній "Стоград". В 2020 році Крицко стала співзасновником фірми з цієї групи – ТОВ "Клуб дом захід" і внесла 1,15 млн грн до статутного фонду. Але через п’ять місяців покинула фірму.

Крицко мешкає і працює у селі Поповичі на Волині. Вона директорка сільського будинку культури та очолює фольклорний колектив.

Офіційно в 2016-2021 роках вона отримувала в місяць біля 2-3 тисяч гривень зарплати, тож доходів на такі витрати офіційно вона не мала.

2020-го Тамара Крицко зареєструвалась приватною підприємницею.

 
Тамара Крицко
фото: 4 влада

Основним видом діяльності вказала діяльність страхових агентств і брокерів. При реєстрації вказали контакти її доньки – Олени.

Сам Крук у коментарі журналістам порадив звертатися до його тещі, щоб дізнатися походження коштів, а Крицко, здається, не зрозуміла питання про реєстрацію фірми. 

Теми: ДСНСРівнегроші
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