Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Теща нового глави ДСНС купила нерухомості на мільйони – ЗМІ

Альона Мазуренко Середа, 16 лютого 2022, 11:20
Теща нового глави ДСНС купила нерухомості на мільйони – ЗМІ
Сергій Крук, Колаж: 4vlada

Теща нового керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергія Крука Тамара Крицко стала власницею 3 квартир у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджного будинку.

Джерело: рівненське видання "4vlada"

Деталі: Крук став тимчасово виконуючим обов’язки керівника ДСНС у листопаді 2021 року.

Реклама:

До цього він 25 років працював рятувальником, а останні 6 років очолював головне управління ДСНС в Рівненській області.

Повідомляється, що очільник ДСНС офіційно має тільки одну квартиру в п’ятиповерхівці у Рівному, яку купив у 2005-му.

Його родина мешкала у приватному будинку під Рівним площею понад 200 квадратів, що оформлений на матір Крука.

ВІДЕО ДНЯ
 
Будинок Круків

На його дружину Олену зареєстрована дача в селі Нова Українка 16 кілометрів від Рівного біля соснового лісу.

Водночас на матері Олени Крук  – Тамарі Крицко, у власності відразу три квартири в Рівному, які вони купила протягом 2013-2019 років. Одна з них –  в центрі міста, має площу 65 квадратів.

Також у 2016 році теща керівника ДСНС замовила будівництво у котеджному масиві Макарова-Пржевальського у Рівному.

За документами там зводять блокований житловий будинок.

 
котедж від забудовника "Стоград"
фото: саЙТ Стоград

Забудовником була група компаній "Стоград". В 2020 році Крицко стала співзасновником фірми з цієї групи – ТОВ "Клуб дом захід" і внесла 1,15 млн грн до статутного фонду. Але через п’ять місяців покинула фірму.

Крицко мешкає і працює у селі Поповичі на Волині. Вона директорка сільського будинку культури та очолює фольклорний колектив.

Офіційно в 2016-2021 роках вона отримувала в місяць біля 2-3 тисяч гривень зарплати, тож доходів на такі витрати офіційно вона не мала.

2020-го Тамара Крицко зареєструвалась приватною підприємницею.

 
Тамара Крицко
фото: 4 влада

Основним видом діяльності вказала діяльність страхових агентств і брокерів. При реєстрації вказали контакти її доньки – Олени.

Сам Крук у коментарі журналістам порадив звертатися до його тещі, щоб дізнатися походження коштів, а Крицко, здається, не зрозуміла питання про реєстрацію фірми. 

Теми: ДСНСРівнегроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ДСНС
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Українські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: