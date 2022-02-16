Теща нового главы ГСЧС купила недвижимости на миллионы – СМИ

Теща нового руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергея Крука Тамара Крицко стала владелицей 3 квартир в Ровно и заказала строительство дорогого коттеджного дома.

Источник: ровенское издание "4vlada"

Детали: Крук стал временно исполняющим обязанности руководителя ГСЧС в ноябре 2021 года.

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До этого он 25 лет работал спасателем, а последние 6 лет возглавлял главное управление ГСЧС в Ровенской области.

Сообщается, что глава ГСЧС официально имеет только одну квартиру в пятиэтажке в Ровно, которую купил в 2005-м.

Его семья жила в частном доме под Ровно площадью более 200 квадратов, оформленном на мать Крука.

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Дом семья Крука

На его жену Елену зарегистрирована дача в селе Новая Украинка в 16 километрах от Ровно у соснового леса.

В то же время на матери Елены Крук – Тамаре Крицко, в собственности 3 квартиры в Ровно, которые они купила в течение 2013-2019 годов. Одна из них – в центре города, имеет площадь 65 квадратов.

Также в 2016 году теща руководителя ГСЧС заказала строительство в коттеджном массиве Макарова-Пржевальского в Ровно.

По документам там возводят блокированный жилой дом.

коттедж от застройщика "Стоград"

Застройщиком была группа компаний "Стоград". В 2020 году Крицко стала соучредителем фирмы из этой группы – ООО "Клуб дом мероприятие" и внесла 1,15 млн грн в уставный фонд. Но спустя пять месяцев покинула фирму.

Крицко живет и работает в селе Поповичи на Волыни. Она директор сельского дома культуры и возглавляет фольклорный коллектив.

Официально в 2016-2021 годах она получала в месяц около 2-3 тысяч гривен зарплаты, поэтому доходов на такие расходы официально не имела.

В 2020 Тамара Крицко зарегистрировалась частной предпринимательницей.

Тамара Крицко ФОТО: 4 ВЛАСТЬ

Основным видом деятельности указала деятельность страховых агентств и брокеров. При регистрации указали контакты ее дочери – Елены.

Сам Крук в комментарии журналистам посоветовал обращаться к его теще, чтобы узнать происхождение средств, а Крицко, кажется, не поняла вопроса о регистрации фирмы.