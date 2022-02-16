Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Теща нового главы ГСЧС купила недвижимости на миллионы – СМИ

Алена МазуренкоСреда, 16 февраля 2022, 11:20
Теща нового главы ГСЧС купила недвижимости на миллионы – СМИ
Сергей Крук, Коллаж: 4vlada

Теща нового руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергея Крука Тамара Крицко стала владелицей 3 квартир в Ровно и заказала строительство дорогого коттеджного дома.

Источник: ровенское издание "4vlada"

Детали: Крук стал временно исполняющим обязанности руководителя ГСЧС в ноябре 2021 года.

Реклама:

До этого он 25 лет работал спасателем, а последние 6 лет возглавлял главное управление ГСЧС в Ровенской области.

Сообщается, что глава ГСЧС официально имеет только одну квартиру в пятиэтажке в Ровно, которую купил в 2005-м.

Его семья жила в частном доме под Ровно площадью более 200 квадратов, оформленном на мать Крука.

ВИДЕО ДНЯ
 
Дом семья Крука

На его жену Елену зарегистрирована дача в селе Новая Украинка в 16 километрах от Ровно у соснового леса.

В то же время на матери Елены Крук – Тамаре Крицко, в собственности 3 квартиры в Ровно, которые они купила в течение 2013-2019 годов. Одна из них – в центре города, имеет площадь 65 квадратов.

Также в 2016 году теща руководителя ГСЧС заказала строительство в коттеджном массиве Макарова-Пржевальского в Ровно.

По документам там возводят блокированный жилой дом.

коттедж от застройщика
коттедж от застройщика "Стоград"

Застройщиком была группа компаний "Стоград". В 2020 году Крицко стала соучредителем фирмы из этой группы – ООО "Клуб дом мероприятие" и внесла 1,15 млн грн в уставный фонд. Но спустя пять месяцев покинула фирму.

Крицко живет и работает в селе Поповичи на Волыни. Она директор сельского дома культуры и возглавляет фольклорный коллектив.

Официально в 2016-2021 годах она получала в месяц около 2-3 тысяч гривен зарплаты, поэтому доходов на такие расходы официально не имела.

В 2020 Тамара Крицко зарегистрировалась частной предпринимательницей.

 
Тамара Крицко
ФОТО: 4 ВЛАСТЬ

Основным видом деятельности указала деятельность страховых агентств и брокеров. При регистрации указали контакты ее дочери – Елены.

Сам Крук в комментарии журналистам посоветовал обращаться к его теще, чтобы узнать происхождение средств, а Крицко, кажется, не поняла вопроса о регистрации фирмы.

Темы: ГСЧСРовноденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ГСЧС
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки
Украинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: