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Російські винищувачі у рамках навчань відпрацювали захоплення літака

Середа, 16 лютого 2022, 11:20
Російські винищувачі у рамках навчань відпрацювали захоплення літака
ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Російські винищувачі Су-35 відпрацювали перехоплення умовного порушника повітряного простору "Союзної держави" у рамках російсько-білоруських військових навчань.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно Міноборони РФ: "У рамках спільного навчання "Союзна рішучість-2022" екіпажі винищувачів Су-35 Східного військового округу з аеродрому в Брестській області відпрацювали перехоплення літака, який умовно порушив повітряний простір Союзної держави.

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Роль умовного порушника виконував екіпаж літака Су-30см ВПС Республіки Білорусь". 

 
Фото Міноборони РФ

Деталі: Повідомляється, що черговий винищувач Су-35 підняли по тривозі. Він наблизився до повітряної цілі, ідентифікував її і по радіозв'язку повідомив про необхідність здійснити посадку на найближчому аеродромі. 

 
Фото Міноборони РФ

Коли білоруський літак проігнорував вимоги, то Су-35 "виконав низку маневрів, які ускладнюють повітряному судну-порушнику подальше продовження польоту, а також продемонстрував готовність до бойового застосування авіаційних засобів ураження". 

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У Міноборони РФ наголосили, що в результаті "літак-порушник виконав посадку на аеродромі Барановичі, де літак було заблоковано, а його екіпаж – затримано підрозділом військової поліції".

Теми: РосіяБілорусьарміяавіа
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