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Российские истребители в рамках учений отработали захват самолета

Среда, 16 февраля 2022, 12:20
ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Российские истребители Су-35 отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства "Союзного государства" в рамках российско-белорусских военных учений.

Источник: Минобороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "В рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа с аэродрома в Брестской области отработали перехват самолета, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства.

Роль условного нарушителя выполнял экипаж самолета Су-30см ВВС Республики Беларусь". 

 
Фото Минобороны РФ

Детали: Сообщается, что дежурный истребитель Су-35 подняли по тревоге. Он приблизился к воздушной цели, идентифицировал ее и по радиосвязи сообщил о необходимости произвести посадку на ближайшем аэродроме. 

 
Фото Минобороны РФ

Когда белорусский самолет проигнорировал требования, то Су-35 "выполнил ряд маневров, затрудняющих воздушному судну-нарушителю дальнейшее продолжение полета, а также продемонстрировал готовность к боевому применению авиационных средств поражения".

В Минобороны РФ подчеркнули, что в результате "самолет-нарушитель выполнил посадку на аэродроме Барановичи, где самолет был заблокирован, а его экипаж – задержан подразделением военной полиции".

Темы: РосcияБеларусьармияавиа


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