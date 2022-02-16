Вітер та дощі: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Тепла вітряна погода з опадами очікується в Україні протягом двох діб.

Джерело: Укргідрометцентр, прогноз якого передає Інтерфакс-Україна

Деталі: У четвер 17 лютого вранці та вдень у західних, північних та центральних областях пройде дощ, у Карпатах значні опади. На решті території – без опадів.

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По всій країні очікуються пориви вітру.

Температура вдень 4-9°, у південній частині 10-15° тепла, вночі 0-5° тепла. У Карпатах уночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві вдень дощ, температура 6-8° тепла. У ніч на четвер без істотних опадів, температура 1-3° тепла.

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У п'ятницю 18 лютого по всій Україні очікується невеликий дощ, а вночі місцями з мокрим снігом. У північно-східній частині та в Карпатському регіоні вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер поривчастий.

Температура повітря вдень 4-9° тепла, у південній частині 9-14° тепла. Вночі від 1° морозу до 4° тепла.

У Карпатах температура повітря вночі та вдень 1-6° морозу. Вночі можливі опади, вдень невеликий сніг.

У Києві в п'ятницю невеликий дощ, уночі місцями із мокрим снігом. Вітер із поривами.

Температура вдень 6-8° тепла, вночі 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь час метеорологічних спостережень у Києві 17 лютого найвища температура була 11,1° тепла 1974 року, найнижча 21,8° морозу 1892 року.