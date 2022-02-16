Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вітер та дощі: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Євген КізіловСереда, 16 лютого 2022, 12:44
фото Getty Images

Тепла вітряна погода з опадами очікується в Україні протягом двох діб.

Джерело: Укргідрометцентр, прогноз якого передає Інтерфакс-Україна

Деталі: У четвер 17 лютого вранці та вдень у західних, північних та центральних областях пройде дощ, у Карпатах значні опади. На решті території – без опадів.

По всій країні очікуються пориви вітру.

Температура вдень 4-9°, у південній частині 10-15° тепла, вночі 0-5° тепла. У Карпатах уночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві вдень дощ, температура 6-8° тепла. У ніч на четвер без істотних опадів, температура 1-3° тепла.

 

У п'ятницю 18 лютого по всій Україні очікується невеликий дощ, а вночі місцями з мокрим снігом. У північно-східній частині та в Карпатському регіоні вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер поривчастий.

Температура повітря вдень 4-9° тепла, у південній частині 9-14° тепла. Вночі від 1° морозу до 4° тепла.

У Карпатах температура повітря вночі та вдень 1-6° морозу. Вночі можливі опади, вдень невеликий сніг.

У Києві в п'ятницю невеликий дощ, уночі місцями із мокрим снігом. Вітер із поривами.

Температура вдень 6-8° тепла, вночі 1-3° тепла.

 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь час метеорологічних спостережень у Києві 17 лютого найвища температура була 11,1° тепла 1974 року, найнижча 21,8° морозу 1892 року.

Теми: погода
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд намагається вирішити проблему зупинки польотів Lufthansa в Україні

У суботу окупанти вбили двох українських бійців, також є поранені

Питання ядерної зброї: Зеленський пригрозив відмовою від Будапештського меморандуму

Супутникові знімкиТанки, вертольоти та бойові групи: РФ стягує додаткові війська до кордону з Україною

У Росії заявили про другий снаряд у Ростовській області

фото, відеоСотні евакуйованих з ОРДО з вечора сидять у холодних автобусах – росЗМІ

Усі новини...
погода
Тепла погода продовжить радувати українців, а замість сонця будуть опади
В Україні буде сонячно й тепло: до 12 градусів
Погода 14 лютого: синоптики обіцяють теплий день
Останні новини
20:06
Британія анонсувала "найгірший сценарій" вторгнення Росії в Україну
19:48
Прем'єр Польщі: Україна могла б легко замінити обидва "Північні потоки"
19:45
Кулеба вимагає міжнародного розслідування новин росЗМІ про нібито обстріли по РФ
19:39
Уряд намагається вирішити проблему зупинки польотів Lufthansa в Україні
19:18
Глава МЗС Британії - Зеленському: готові покарати російських олігархів санкціями
19:03
Новини про "обстріли" Ростовської області повторюють фейки 2014-го – Залужний
18:48
Німеччина і Австрія закликали своїх громадян терміново покинути Україну
18:16
Зеленський: Лягати в гроби і чекати російських військових українці не будуть
18:10
Зеленський закликав Захід створити Фонд стійкості для України
18:07
У суботу окупанти вбили двох українських бійців, також є поранені
Усі новини...