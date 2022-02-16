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Ветер и дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Евгений КизиловСреда, 16 февраля 2022, 12:44
фото Getty Images

Теплая ветренная погода с осадками ожидается в Украине в ближайшие двое суток.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Детали: В четверг 17 февраля утром и днем в западных, северных и центральных областях пройдет дождь, в Карпатах значительные осадки. На остальной территории - без осадков.

По всей стране ожидаются порывы ветра.

Температура днем 4-9°, в южной части 10-15° тепла, ночью 0-5° тепла. В Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве днем дождь, температура 6-8° тепла. В ночь на четверг без существенных осадков, температура 1-3° тепла.

 

В пятницу 18 февраля по всей Украине ожидается небольшой дождь, а ночью местами с мокрым снегом. В северо-восточной части и в Карпатском регионе ночью и утром местами гололедица. Ветер порывистый.

Температура воздуха днем 4-9° тепла, в южной части 9-14° тепла. Ночью от 1° мороза до 4° тепла.

В Карпатах температура воздуха ночью и днем 1-6° мороза. Ночью значительные осадки, днем небольшой снег.

В Киеве в пятницу небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер с порывами.

Температура днем 6-8° тепла, ночью 1-3° тепла.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время метеорологических наблюдений в Киеве 17 февраля самая высокая температура была 11,1° тепла в 1974 году, самая низкая 21,8° мороза в 1892 году.

Темы: погода


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