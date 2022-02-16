Глава Євроради запропонував провести конференцію донорів на підтримку України

Президент Європейської ради Шарль Мішель виступив з ініціативою конференції донорів для підвищення економічної стійкості України в умовах загрози подальшої російської агресії.

Про це він сказав під час виступу у Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Росія здійснила безпрецедентну військову ескалацію проти України.

Реклама:

"Російська влада не раз повторювала, що не має агресивних намірів стосовно цієї суверенної держави попри те, що вже анексувала її частину. Оточення України військовими силами в масштабах, не бачених досі, вбачається виключно як агресивна і загрозлива поведінка" - зазначив Мішель.

За його словами, ЄС наразі працює за трьома напрямками: дипломатія, підготовка санкцій і підтримка України.

"Ми не припинимо наші зусилля з пошуку дипломатичного рішення, навіть якщо вони не приносять негайних результатів. В останні дні РФ дала зрозуміти, що вона відкрита для подальших переговорів і ми закликаємо її вжити конкретні кроки до деескалації" - заявив Мішель.

ВІДЕО ДНЯ

Також він повторив, що у разі військового вторгнення на Росію чекають важкі наслідки у вигляді масштабних санкцій.

"Третій пункт має вплив безпосередньо на підтримку України і її народу. Ця підтримка має бути на політичному рівні для збереження цілісності і суверенітету України, і ми підтверджуємо підтримку євроатлантичних і європейських прагнень України, надаємо фінансову підтримку" - сказав Мішель.

За його словами, поточна криза має щоденний негативний вплив на економіку України. У зв’язку з цим Мішель високо оцінив кроки Єврокомісії з надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.

"Думаю, ми з партнерами маємо піти ще далі. Саме тому я хотів би ініціювати у тісній співпраці з Україною і ЄС конференцію донорів, щоб підтримати економічну стійкість і реформи в Україні з огляду на загрозу, яка нависла над країною" - заявив голова Євроради.

Нагадаємо, уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів в розмірі до $1 мільярда для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Канада надасть Україні позику на 500 мільйонів канадських доларів ($393 млн) і летальну зброю та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди