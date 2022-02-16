Глава Евросовета предложил провести конференцию доноров в поддержку Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с инициативой конференции доноров по повышению экономической устойчивости Украины в условиях угрозы дальнейшей российской агрессии.

Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Россия провела беспрецедентную военную эскалацию против Украины.

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"Российские власти не раз повторяли, что не имеют агрессивных намерений относительно этого суверенного государства, несмотря на то, что уже аннексировали его часть. Окружение Украины военными силами в масштабах, не виденных до сих пор, усматривается исключительно как агрессивное и угрожающее поведение", - отметил Мишель.

По его словам, ЕС сейчас работает по трем направлениям: дипломатия, подготовка санкций и поддержка Украины.

"Мы не прекратим наши усилия по поиску дипломатического решения, даже если они не приносят немедленных результатов. В последние дни РФ дала понять, что она открыта для дальнейших переговоров, и мы призываем ее предпринять конкретные шаги к деэскалации", - заявил Мишель.

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Также он повторил, что в случае военного вторжения России ждут тяжелые последствия в виде масштабных санкций.

"Третий пункт оказывает непосредственное влияние на поддержку Украины и ее народа. Эта поддержка должна быть на политическом уровне для сохранения целостности и суверенитета Украины, и мы подтверждаем поддержку евроатлантических и европейских стремлений Украины, оказываем финансовую поддержку", - сказал Мишель.

По его словам, текущий кризис оказывает ежедневное негативное влияние на экономику Украины. В этой связи Мишель высоко оценил шаги Еврокомиссии по предоставлению Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

"Думаю, мы с партнерами должны пойти еще дальше. Именно поэтому я хотел бы инициировать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы поддержать экономическую устойчивость и реформы в Украине, учитывая нависшую над страной угрозу", - заявил глава Евросовета.

Напомним, правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Канада предоставит Украине ссуду на 500 миллионов канадских долларов ($393 млн) и летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).

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