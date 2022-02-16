Глава Евросовета предложил провести конференцию доноров в поддержку Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с инициативой конференции доноров по повышению экономической устойчивости Украины в условиях угрозы дальнейшей российской агрессии.

Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Россия провела беспрецедентную военную эскалацию против Украины.

"Российские власти не раз повторяли, что не имеют агрессивных намерений относительно этого суверенного государства, несмотря на то, что уже аннексировали его часть. Окружение Украины военными силами в масштабах, не виденных до сих пор, усматривается исключительно как агрессивное и угрожающее поведение", - отметил Мишель.

По его словам, ЕС сейчас работает по трем направлениям: дипломатия, подготовка санкций и поддержка Украины.

"Мы не прекратим наши усилия по поиску дипломатического решения, даже если они не приносят немедленных результатов. В последние дни РФ дала понять, что она открыта для дальнейших переговоров, и мы призываем ее предпринять конкретные шаги к деэскалации", - заявил Мишель.

Также он повторил, что в случае военного вторжения России ждут тяжелые последствия в виде масштабных санкций.

"Третий пункт оказывает непосредственное влияние на поддержку Украины и ее народа. Эта поддержка должна быть на политическом уровне для сохранения целостности и суверенитета Украины, и мы подтверждаем поддержку евроатлантических и европейских стремлений Украины, оказываем финансовую поддержку", - сказал Мишель.

По его словам, текущий кризис оказывает ежедневное негативное влияние на экономику Украины. В этой связи Мишель высоко оценил шаги Еврокомиссии по предоставлению Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

"Думаю, мы с партнерами должны пойти еще дальше. Именно поэтому я хотел бы инициировать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы поддержать экономическую устойчивость и реформы в Украине, учитывая нависшую над страной угрозу", - заявил глава Евросовета.

Напомним, правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Канада предоставит Украине ссуду на 500 миллионов канадских долларов ($393 млн) и летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).

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