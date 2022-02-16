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Глава Єврокомісії: Ми побачили ознаки надії, але за словами РФ мають іти справи

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 13:08
Урсула фон дер Ляєн. Фото Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн бачить ознаки надії у вівторкових заявах Росії, але, за її словами, слова мають бути підкріплені вчинками.

Про це вона сказала під час виступу у Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що дипломатія ще не сказала своїх останніх слів, і вчора ми бачили ознаки надії, але тепер за цими словами повинні слідувати справи", – заявила фон дер Ляєн.

"Вчора Росія надіслала взаємовиключні сигнали. З одного боку, влада оголосила про відведення військ, з іншого – Дума проголосувала за формальне визнання Донецька та Луганська як "незалежних республік". Але я все ще вірю в дипломатію", – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії закликала зберігати пильність, оскільки, незважаючи на заяви РФ, НАТО не бачить ознак скорочення російських військ на кордонах.

"А якщо Кремль обере агресію проти України, наша відповідь буде сильною і єдиною. І наші санкції здатні вкусити дуже боляче, і Кремль про це також знає", – заявила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Росія має діями довести своє бажання деескалації, а заяви про відведення військ ще нічого не означають.

Теми: ЄврокомісіяРосіяарміяУкраїна
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