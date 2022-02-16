Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава Єврокомісії: Ми побачили ознаки надії, але за словами РФ мають іти справи

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 12:08
Глава Єврокомісії: Ми побачили ознаки надії, але за словами РФ мають іти справи
Урсула фон дер Ляєн. Фото Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн бачить ознаки надії у вівторкових заявах Росії, але, за її словами, слова мають бути підкріплені вчинками.

Про це вона сказала під час виступу у Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що дипломатія ще не сказала своїх останніх слів, і вчора ми бачили ознаки надії, але тепер за цими словами повинні слідувати справи", – заявила фон дер Ляєн.

Реклама:

"Вчора Росія надіслала взаємовиключні сигнали. З одного боку, влада оголосила про відведення військ, з іншого – Дума проголосувала за формальне визнання Донецька та Луганська як "незалежних республік". Але я все ще вірю в дипломатію", – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії закликала зберігати пильність, оскільки, незважаючи на заяви РФ, НАТО не бачить ознак скорочення російських військ на кордонах.

"А якщо Кремль обере агресію проти України, наша відповідь буде сильною і єдиною. І наші санкції здатні вкусити дуже боляче, і Кремль про це також знає", – заявила фон дер Ляєн.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Росія має діями довести своє бажання деескалації, а заяви про відведення військ ще нічого не означають.

Теми: ЄврокомісіяРосіяарміяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Єврокомісія
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
У Єврокомісії закликали РФ продовжити "зернову ініціативу"
Єврокомісія звинувачує Росію у фальсифікації історії та дезінформації
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: