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Глава Еврокомиссии: Мы увидели признаки надежды, но за словами РФ должны идти дела

"Европейская правда"Среда, 16 февраля 2022, 12:08
Глава Еврокомиссии: Мы увидели признаки надежды, но за словами РФ должны идти дела
Урсула фон дер Ляйен. Фото Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен видит признаки надежды в сделанных во вторник заявлениях России, но слова должны быть подкреплены поступками.

Об этом она сказала, выступая в Европарламенте, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что дипломатия еще не сказала своих последних слов, и вчера мы видели признаки надежды, но теперь за этими словами должны следовать дела", – заявила фон дер Ляйен.

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"Вчера Россия направила взаимоисключающие сигналы. С одной стороны, власти объявили об отводе войск, с другой – Дума проголосовала за формальное признание Донецка и Луганска как "независимых республик". Но я все еще верю в дипломатию", – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии призвала сохранять бдительность, поскольку, несмотря на заявления РФ, НАТО не видит признаков сокращения российских войск на границах.

"А если Кремль выберет агрессию против Украины, наш ответ будет сильным и единым. И наши санкции способны укусить очень больно, и Кремль об этом тоже знает", – заявила фон дер Ляйен.

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Как сообщалось, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия должна действиями доказать свое желание деэскалации, а заявления об отводе войск еще ничего не означают.

Темы: ЕврокомиссияРосcияармияУкраина
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