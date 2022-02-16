В Україні запустили платформу UАразом: інформуватиме про безпеку
Середа, 16 лютого 2022, 12:38
Міністерство культури та інформаційної політики запустило єдину віртуальну інформаційну платформу UАразом, яка повідомлятиме про реальний стан безпекової ситуації в Україні.
Джерело: МКіП у Facebook
Дослівно МКіП: "Це нова відповідь нашої країни на інформаційні виклики. На цій платформі можна постійно отримувати оперативну інформацію з офіційних джерел: від очільників органів центральної влади, а також від регіонів".
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Деталі: Повідомляється, що платформа UАразом:
- регулярно інформує про реальний стан безпекової ситуації в Україні та про заходи для зміцнення обороноздатності;
- роз’яснює роботу безпекових державних органів.
Також ресурс міститиме інформацію про час проведення брифінгів та пресконференцій офіційних осіб.
У МКіП зазначили, що створення такої платформи передбачено указом президента про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства.
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