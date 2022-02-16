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В Україні запустили платформу UАразом: інформуватиме про безпеку

Ірина БалачукСереда, 16 лютого 2022, 12:38
В Україні запустили платформу UАразом: інформуватиме про безпеку
Фото spravdi.gov.ua

Міністерство культури та інформаційної політики запустило єдину віртуальну інформаційну платформу UАразом, яка повідомлятиме про реальний стан безпекової ситуації в Україні.

Джерело: МКіП у Facebook

Дослівно МКіП: "Це нова відповідь нашої країни на інформаційні виклики. На цій платформі можна постійно отримувати оперативну інформацію з офіційних джерел: від очільників органів центральної влади, а також від регіонів".

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Деталі: Повідомляється, що платформа UАразом:

  • регулярно інформує про реальний стан безпекової ситуації в Україні та про заходи для зміцнення обороноздатності;
  • роз’яснює роботу безпекових державних органів.

Також ресурс міститиме інформацію про час проведення брифінгів та пресконференцій офіційних осіб.

У МКіП зазначили, що створення такої платформи передбачено указом президента про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства.

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Теми: МінкультуриРосіявійна
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