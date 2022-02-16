В Украине запустили платформу UАразом: будет информировать о безопасности
Среда, 16 февраля 2022, 12:38
Министерство культуры и информационной политики запустило единую виртуальную информационную платформу UАразом, которая будет сообщать о реальном состоянии ситуации по безопасности в Украине.
Источник: МКиП в Facebook
Дословно МКиП: "Это новый ответ нашей страны на информационные вызовы. На этой платформе можно постоянно получать оперативную информацию из официальных источников от руководителей органов центральной власти, а также от регионов".
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Детали: Сообщается, что платформа UАразом:
- регулярно информирует о реальном состоянии ситуации по безопасности в Украине и о мероприятиях по укреплению обороноспособности;
- разъясняет работу государственных органов по безопасности.
Также ресурс будет содержать информацию о времени проведения брифингов и пресс-конференций официальных лиц.
В МКиП отметили, что создание такой платформы предусмотрено указом президента о безотлагательных мероприятиях по консолидации украинского общества.
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