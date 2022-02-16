В Украине запустили платформу UАразом: будет информировать о безопасности

Министерство культуры и информационной политики запустило единую виртуальную информационную платформу UАразом, которая будет сообщать о реальном состоянии ситуации по безопасности в Украине.

Источник: МКиП в Facebook

Дословно МКиП: "Это новый ответ нашей страны на информационные вызовы. На этой платформе можно постоянно получать оперативную информацию из официальных источников от руководителей органов центральной власти, а также от регионов".

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Детали: Сообщается, что платформа UАразом:

регулярно информирует о реальном состоянии ситуации по безопасности в Украине и о мероприятиях по укреплению обороноспособности;

разъясняет работу государственных органов по безопасности.

Также ресурс будет содержать информацию о времени проведения брифингов и пресс-конференций официальных лиц.

В МКиП отметили, что создание такой платформы предусмотрено указом президента о безотлагательных мероприятиях по консолидации украинского общества.