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В Украине запустили платформу UАразом: будет информировать о безопасности

Ирина БалачукСреда, 16 февраля 2022, 13:38
Фото spravdi.gov.ua

Министерство культуры и информационной политики запустило единую виртуальную информационную платформу UАразом, которая будет сообщать о реальном состоянии ситуации по безопасности в Украине.

Источник: МКиП в Facebook

Дословно МКиП: "Это новый ответ нашей страны на информационные вызовы. На этой платформе можно постоянно получать оперативную информацию из официальных источников от руководителей органов центральной власти, а также от регионов".

Детали: Сообщается, что платформа UАразом:

  • регулярно информирует о реальном состоянии ситуации по безопасности в Украине и о мероприятиях по укреплению обороноспособности;
  • разъясняет работу государственных органов по безопасности.

Также ресурс будет содержать информацию о времени проведения брифингов и пресс-конференций официальных лиц.

В МКиП отметили, что создание такой платформы предусмотрено указом президента о безотлагательных мероприятиях по консолидации украинского общества.

Темы: МинкультурыРосcиявойна


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