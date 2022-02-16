Уряд погодив президентські стипендії дітям загиблих журналістів Гурняка і Чернікова

Кабінет міністрів погодив указ президента Володимира Зеленського про виплату президентських стипендій донькам загиблих журналістів Віктора Гурняка та Олександра Чернікова.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко у Telegram з засідання уряду

Деталі: За його інформацією, одна стипендія призначається Юстині Гурняк, дочці львівського журналіста Віктора Гурняка, який у 2014 році загинув від мінометного снаряду поблизу селища Сміле в Луганській області.

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Інша - Олені Черніковій, доньці журналіста Олександра Чернікова, який у 2015 році загинув під Донецьким аеропортом.

Стипендії виплачуватимуться у межах указу президента від 2002 року "Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків".

Згідно з указом, такі стипендії призначаються і виплачуються дітям до 18 років. У разі коли діти навчаються за денною формою у навчальних закладах, стипендії виплачуються до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років.

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Стипендія призначається строком на 1 рік і виплачується щомісяця у розмірі 1,5 прожиткового мінімуму на одну особу. Зараз такий мінімум для дітей від 6 до 18 років складає 2618 гривень. Тобто повна стипендія складатиме майже 4000 гривень.

Олена Чернікова 2014 року народження, Юстина Гурняк – 2012-го.