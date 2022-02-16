Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Уряд погодив президентські стипендії дітям загиблих журналістів Гурняка і Чернікова

Євген КізіловСереда, 16 лютого 2022, 13:55
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, фото з Facebook

Кабінет міністрів погодив указ президента Володимира Зеленського про виплату президентських стипендій донькам загиблих журналістів Віктора Гурняка та Олександра Чернікова.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко у Telegram з засідання уряду

Деталі: За його інформацією, одна стипендія призначається Юстині Гурняк, дочці львівського журналіста Віктора Гурняка, який у 2014 році загинув від мінометного снаряду поблизу селища Сміле в Луганській області.

Інша - Олені Черніковій, доньці журналіста Олександра Чернікова, який у 2015 році загинув під Донецьким аеропортом.

Стипендії виплачуватимуться у межах указу президента від 2002 року "Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків".

Згідно з указом, такі стипендії призначаються і виплачуються дітям до 18 років. У разі коли діти навчаються за денною формою у навчальних закладах, стипендії виплачуються до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років.

Стипендія призначається строком на 1 рік і виплачується щомісяця у розмірі 1,5 прожиткового мінімуму на одну особу. Зараз такий мінімум для дітей від 6 до 18 років складає 2618 гривень. Тобто повна стипендія складатиме майже 4000 гривень.

Олена Чернікова 2014 року народження, Юстина Гурняк – 2012-го.

Теми: ЗМІгрошіЗеленський
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд намагається вирішити проблему зупинки польотів Lufthansa в Україні

У суботу окупанти вбили двох українських бійців, також є поранені

Питання ядерної зброї: Зеленський пригрозив відмовою від Будапештського меморандуму

Супутникові знімкиТанки, вертольоти та бойові групи: РФ стягує додаткові війська до кордону з Україною

У Росії заявили про другий снаряд у Ростовській області

фото, відеоСотні евакуйованих з ОРДО з вечора сидять у холодних автобусах – росЗМІ

Усі новини...
ЗМІ
Тих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський
Коломойський вважає, що ведуча Мосейчук може піти у президенти
"Лучше тебе и не знать": як Нарік із охороною погрожували журналістам УП
Останні новини
20:06
Британія анонсувала "найгірший сценарій" вторгнення Росії в Україну
19:48
Прем'єр Польщі: Україна могла б легко замінити обидва "Північні потоки"
19:45
Кулеба вимагає міжнародного розслідування новин росЗМІ про нібито обстріли по РФ
19:39
Уряд намагається вирішити проблему зупинки польотів Lufthansa в Україні
19:18
Глава МЗС Британії - Зеленському: готові покарати російських олігархів санкціями
19:03
Новини про "обстріли" Ростовської області повторюють фейки 2014-го – Залужний
18:48
Німеччина і Австрія закликали своїх громадян терміново покинути Україну
18:16
Зеленський: Лягати в гроби і чекати російських військових українці не будуть
18:10
Зеленський закликав Захід створити Фонд стійкості для України
18:07
У суботу окупанти вбили двох українських бійців, також є поранені
Усі новини...