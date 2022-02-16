Кабмин согласовал президентские стипендии детям погибших журналистов Гурняка и Черникова

Кабинет министров согласовал указ президента Владимира Зеленского о выплате президентских стипендий дочерям погибших журналистов Виктора Гурняка и Александра Черникова.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко в Telegram с заседания правительства

Детали: По его информации, одна стипендия назначается Юстине Гурняк, дочери львовского журналиста Виктора Гурняка, который в 2014 году погиб от минометного снаряда вблизи поселка Смела в Луганской области.

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Другая – Елене Черниковой, дочери журналиста Александра Черникова, который в 2015 году погиб под Донецким аэропортом.

Стипендии будут выплачиваться в рамках указа президента от 2002 года "Вопросы социальной защиты детей погибших (умерших) журналистов или которым установлена ​​инвалидность в связи с исполнением профессиональных обязанностей".

Согласно указу, такие стипендии назначаются и выплачиваются детям до 18 лет. В случае, когда дети учатся на дневной форме в учебных заведениях, стипендии выплачиваются до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет.

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Стипендия назначается сроком на 1 год и выплачивается ежемесячно в размере 1,5 прожиточного минимума на одного человека. Сейчас такой минимум для детей от 6 до 18 лет составляет 2618 гривен. То есть, полная стипендия будет составлять почти 4000 гривен.

Елена Черникова 2014 года рождения, Юстина Гурняк – 2012-го.