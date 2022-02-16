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Якщо зникне зв’язок: У Кличка кажуть, що є система резервної комунікації

Ірина БалачукСереда, 16 лютого 2022, 15:17
Фото pixabay.com

В умовах відсутності мобільного зв’язку та інтернету підприємства життєзабезпечення Києва підтримуватимуть зв'язок через систему резервної комунікації.

Джерело: Київська адміністрація

Деталі: Резервна система базується на системі головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій і здатна забезпечити оперативний зв’язок у разі відсутності мобільного зв’язку та інтернету.

Роботу резервної системи перевірили 16 лютого. За даними КМДА, "система працює стабільно, і підприємства критичної інфраструктури, серед яких "Київтеплоенерго", "Київводоканал", "Київгаз", ДТЕК "Київські електромережі" та інші, готові до позаштатних викликів та ситуацій".

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, "місто діє за чітким та послідовним планом, а підприємства, які забезпечують стратегічно важливі функції, переведені в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації".

Він також додав, що у Києві забезпечили можливість додаткового виробництва електроенергії на міських ТЕЦ, що дозволить забезпечити "безперебійне енергопостачання столиці в умовах надзвичайної ситуації". Насамперед ідеться про лікарні.

Теми: Київнадзвичайна подіяРосія
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