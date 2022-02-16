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Если исчезнет связь: У Кличко говорят, что есть система резервной коммуникации

Ирина БалачукСреда, 16 февраля 2022, 14:17
Если исчезнет связь: У Кличко говорят, что есть система резервной коммуникации
Фото pixabay.com

В условиях отсутствия мобильной связи и интернета предприятия жизнеобеспечения Киева будут поддерживать связь через систему резервной коммуникации.

Источник: Киевская администрация

Детали: Резервная система базируется на системе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, она способна обеспечить оперативную связь при отсутствии мобильной связи и интернета.

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Работу резервной системы проверили 16 февраля. По данным КГГА, "система работает стабильно, и предприятия критической инфраструктуры, среди которых "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканал", "Киевгаз", ДТЭК "Киевские электросети" и другие, готовы к внештатным вызовам и ситуациям".

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, "город действует по четкому и последовательному плану, а предприятия, обеспечивающие стратегически важные функции, переведены в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации".

Он также добавил, что в Киеве была обеспечена возможность дополнительного производства электроэнергии на городских ТЭЦ, что позволит обеспечить "бесперебойное энергоснабжение столицы в условиях чрезвычайной ситуации". В первую очередь речь идет о больницах.

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Темы: Киевчрезвычайное происшествиеРосcия
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