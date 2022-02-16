Окупанти Криму дали українському журналісту 6 років колонії

Підконтрольний окупантам суд у Сімерополі засудив українського громадянина Владислава Єсипенка до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в 110 тисяч російських рублів.

Джерело: український омбудсман Людмила Денісова в Telegram

Деталі: Вирок фрілансеру "Радіо Свобода" виніс підконтрольний Росії так званий "Сімферопольський районний суд" у тимчасово окупованому Криму.

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Єсипенка обвинувачено у нібито "незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв".

Денісова засудила рішення так званого "суду", адже всі обвинувачення стосовно громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою.

Пряма мова: "Вирок Владиславу Єсипенку є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом.

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Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями".

Нагадаємо: Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) "Радіо Свобода" (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну та екологічну проблематику.

Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням у збиранні інформації "в інтересах спецслужб України", а також зберіганні в автомобілі "саморобного вибухового пристрою".

Єсипенко заявляв, що його катували, домагаючись свідчень.