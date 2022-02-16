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Оккупанты Крыма дали украинскому журналисту 6 лет колонии

Валентина РоманенкоСреда, 16 февраля 2022, 15:47
Владислав Есипенко. фото ФСБ РФ

Подконтрольный оккупантам суд в Симерополе приговорил украинского гражданина Владислава Есипенко к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч российских рублей.

Источник: украинский омбудсман Людмила Денисова в Telegram

Детали: Приговор фрилансеру "Радио Свобода" вынес подконтрольный России так называемый "Симферопольский районный суд" во временно оккупированном Крыму.

Есипенко обвинен в якобы "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств".

Денисова осудила решение так называемого "суда", ведь все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело сфабриковано.

Прямая речь: "Приговор Владиславу Есипенко является примером устрашения независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом.

Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям".

Напомним: Владислав Есипенко – внештатный журналист (фрилансер) "Радио Свобода" (проект Крым.Реалии), освещал социальную и экологическую проблематику.

Был задержан сотрудниками ФСБ России в Крыму 10 марта 2021 г. по обвинению в сборе информации "в интересах спецслужб Украины", а также хранении в автомобиле "самодельного взрывного устройства".

Есипенко заявлял, что его пытали, добиваясь показаний.

Темы: оккупацияКрымполитзаключенныеправа человека


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