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РФ стверджує, що знайшла на Донбасі 5 масових поховань: звинувачує в цьому Україну

Мазуренко Альона Середа, 16 лютого 2022, 18:17
фото: СК РФ

Слідчий комітет РФ порушив проти України кримінальну справу через нібито жорстоке поводження з цивільним населенням та використання летальної зброї проти цивільних на Донбасі.

Джерело: слідком РФ

Дослівно: "Умисел на знищення жителів Донбасу очевидний – російським слідством зафіксовано сотні фактів, що кваліфікуються як застосування заборонених засобів та методів ведення війни.

У ході розслідування цих злочинів отримані дані про стихійні загальні безіменні могили, сформовані вимушено поза спеціально відведеними для цього місцями у зв'язку з бойовими діями, що тривали…

Головним слідчим управлінням слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за ч.1 ст.356 КК РФ – жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті коштів та методів, заборонених міжнародним договором".

Деталі: Слідком РФ пише, що з квітня 2014 року українські силовики "постійно ведуть обстріл населених пунктів Донбасу, застосовуючи летальне озброєння, призначене для максимально ефективного знищення людей та інфраструктури".

Ці дії, як стверджують у РФ, стали "причиною загибелі та поранення тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті".

Зокрема, російський слідком пише про виявлення 5 стихійних масових поховань: у районі м.Сніжне, смт Слов'яносербськ, у районі житлового масиву Сокологорівка м.Первомайська, п. Видне-1 неподалік Луганська та на околицях с.Верхньошевирівка Краснодонського району.

Повідомляється, нібито ці поховання окупанти виявили у серпні – жовтні 2021 року.

Дослівно: "З них ексгумовані останки не менше 295 цивільних осіб, які загинули внаслідок невибіркових обстрілів з боку українських озброєних формувань у 2014 році. Серед останків є тіла жінок різного віку".

Теми: ДонбасРосіяУкраїна
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