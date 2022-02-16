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РФ утверждает, что нашла на Донбассе 5 массовых захоронений: винит в этом Украину

Мазуренко Алена Среда, 16 февраля 2022, 18:17
фото: СК РФ

Следственный комитет РФ возбудил против Украины уголовное дело из-за якобы жестокого обращения с гражданским населением и использования летального оружия против гражданских на Донбассе. 

Источник: следком РФ

Дословно: "Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден – российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны.

В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями…

Главным следственным управлением следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором".

Детали: Следком РФ пишет, что с апреля 2014 года украинские силовики "постоянно ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса, применяя летальное вооружение неизбирательного действия, предназначенное для максимально эффективного уничтожения людей и инфраструктуры".

Эти действия, как утверждают в РФ, стали "причиной гибели и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте".

В частности, российский следком пишет об обнаружении 5 стихийных массовых захоронений: в районе г. Снежное, пгт Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка г. Первомайска, п. Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине с. Верхнешевыревка Краснодонского района.

Сообщается, якобы эти захоронения оккупанты обнаружили в августе - октябре 2021 года.

Дословно: "Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.

Среди останков есть тела женщин разного возраста".

Темы: ДонбассРосcияУкраина


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