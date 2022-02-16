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Міністри оборони НАТО виступили з заявою через російську загрозу для України

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 18:42

Міністри оборони НАТО на засіданні в Брюсселі в середу схвалили заяву у зв’язку з необгрунтованим нарощуванням російських військ довкола України, закликавши Росію до негайної деескалації.

Про це повідомляє "Європейська правда", ознайомившись з заявою.

Міністри закликали Росію обрати шлях дипломатії та негайно припинити нарощування військ та вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Вони заявили про відданість своєму двосторонньому підходу щодо Росії, який полягає у сильному стримуванні та обороні у поєднанні з відкритістю до діалогу.

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"Дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці. Внаслідок цього і для забезпечення захисту всіх союзників ми розміщуємо додаткові сухопутні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові морські та повітряні засоби, як було оголошено союзниками, та підвищуємо боєздатність наших сил.

Наші заходи були і залишаються превентивними, пропорційними і не призводять до ескалації. Ми готові й надалі зміцнювати нашу оборонну та стримуючу позицію, щоб реагувати на всі непередбачувані обставини", - заявили міністри.

Вони підкреслили свою відданість статті 5 Вашингтонського договору та підтвердили свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

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"Як уже говорилося раніше, будь-яка подальша російська агресія проти України матиме величезні наслідки і коштуватиме дорого. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними заінтересованими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС", - зазначили міністри.

Вони підкреслили, що НАТО та союзники продовжують докладати дипломатичні зусилля та виступають за діалог з Росією з питань євроатлантичної безпеки, у тому числі на найвищому рівні.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг попри заяви Москви поки що не бачить ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні. За його словами, навпаки, схоже, Росія продовжує військове нарощування.

Розвідка США також не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні.

Теми: НАТОвійнаРосія
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