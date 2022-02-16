Министры обороны НАТО выступили с заявлением из-за российской угрозы для Украины

Министры обороны НАТО на заседании в Брюсселе в среду приняли заявление в связи с необоснованным наращиванием российских войск вокруг Украины, призвав Россию к немедленной деэскалации.

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившись с заявлением.

Министры призвали Россию выбрать путь дипломатии и немедленно прекратить наращивание войск и вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами. Они заявили о приверженности своему двустороннему подходу в отношении России, заключающемуся в сильном сдерживании и обороне в сочетании с открытостью к диалогу.

"Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности. В результате этого и для обеспечения защиты всех союзников мы размещаем дополнительные сухопутные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские и воздушные средства, как было объявлено союзниками, и повышаем боеспособность наших сил".

Наши меры были и остаются превентивными, пропорциональными и не приводящими к эскалации. Мы готовы и дальше укреплять нашу оборонительную и сдерживающую позицию, чтобы реагировать на все непредсказуемые обстоятельства", - заявили министры.

Они подчеркнули свою приверженность статье 5 Вашингтонского договора и подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Как уже говорилось ранее, любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и будет дорого стоить. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", - отметили министры.

Они подчеркнули, что НАТО и союзники продолжают прилагать дипломатические усилия и выступают за диалог с Россией по евроатлантической безопасности, в том числе на самом высоком уровне.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на заявления Москвы, пока не видит признаков деэскалации со стороны России на украинской границе. По его словам, напротив, похоже, Россия продолжает военное наращивание.

Разведка США также не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне.