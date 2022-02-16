Рятувальники попереджають українців про туман до ранку

Державна прикордонна служба оголосила І рівень небезпечності (жовтий) через туман в Україні. Він протримається до ранку 17 лютого.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники повідомили, що з 23:00 16 лютого з утриманням вночі та вранці 17 лютого в Україні буде туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

ДСНС попереджає, що він може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.