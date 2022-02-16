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Рятувальники попереджають українців про туман до ранку

Роман ПетренкоСереда, 16 лютого 2022, 22:20
Рятувальники попереджають українців про туман до ранку
ФОТО UNSPLASH.COM

Державна прикордонна служба оголосила І рівень небезпечності (жовтий) через туман в Україні. Він протримається до ранку 17 лютого.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники повідомили, що з 23:00 16 лютого з утриманням вночі та вранці 17 лютого в Україні буде туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

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ДСНС попереджає, що він може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Теми: ДСНСпогода
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