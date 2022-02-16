Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Спасатели предупреждают украинцев о тумане до утра

Роман ПетренкоСреда, 16 февраля 2022, 23:20
ФОТО UNSPLASH.COM

Государственная пограничная служба объявила I уровень опасности (желтый) из-за тумана в Украине. Он продержится до утра 17 февраля.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели сообщили, что с 23:00 16 февраля с содержанием ночью и утром 17 февраля в Украине будет туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый).

ГСЧП предупреждает, что он может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Темы: ГСЧСпогода


powered by lun.ua
Главное сегодня

ДополненоМакрон и Зеленский провели срочный разговор "об обострении на фронте"

В ОДКБ заговорили о вводе войск на Донбасс под видом "миротворцев"

фотоСнайперские винтовки, пулеметы и оптика: Украина получила новую партию оружия от Канады

видеоБудапештский меморандум не налагает обязательств – посол Германии в Украине

Британия анонсировала "худший сценарий" вторжения России в Украину

В субботу оккупанты убили двух украинских бойцов, также есть раненые

Все новости...
ГСЧС
Кабмин назначил нового главу ГСЧС
Теща нового главы ГСЧС купила недвижимости на миллионы – СМИ
Техника, средства защиты, медикаменты: Украина просит у НАТО значительную помощь
Последние новости
05:45
Протесты в Канаде: полиция арестовала 170 человек в Оттаве
04:46
Россия "готовится создать повод для нападения" на Украину – Столтенберг
03:48
Турция провела над Черным морем учебные полеты истребителей F-16
02:50
Байден созывает Совет нацбезопасности США по поводу ситуации в Украине
01:54
ЕС осуждает обстрелы на Донбассе и не верит в заявления "ЛДНР" "о наступлении Украины"
00:59
видеоУкраинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
00:17
ДополненоМакрон и Зеленский провели срочный разговор "об обострении на фронте"
23:51
Зеленский по возвращении в Украину поручил увеличить обеспечение войск
23:33
В ОДКБ заговорили о вводе войск на Донбасс под видом "миротворцев"
22:40
фотоСнайперские винтовки, пулеметы и оптика: Украина получила новую партию оружия от Канады
Все новости...