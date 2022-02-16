Спасатели предупреждают украинцев о тумане до утра

Государственная пограничная служба объявила I уровень опасности (желтый) из-за тумана в Украине. Он продержится до утра 17 февраля.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели сообщили, что с 23:00 16 февраля с содержанием ночью и утром 17 февраля в Украине будет туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый).

ГСЧП предупреждает, что он может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.