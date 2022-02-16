Будівлю МЗС Британії теж підсвітили кольорами українського прапора
Середа, 16 лютого 2022, 22:39
Офіс закордонних справ, співдружності націй та розвитку Великобританії підсвітив свою будівлю в Лондоні жовто-синіми кольорами прапора України.
Джерело: МЗС Британії у Twitter
Деталі: Зазначається, що цим вони демонструють солідарність із українським народом.
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Передісторія: 16 лютого президентський палац у Словаччині підсвітили блакитним та жовтим кольорами, щоб висловити солідарність з Україною.