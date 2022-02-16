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У Словаччині президентський палац підсвітили кольорами українського прапора

Середа, 16 лютого 2022, 21:55

Президентський палац у Словаччині підсвітили блакитним і жовтим кольорами, щоб висловити солідарність з Україною. 

Як повідомляє "Європейська правда", фото палацу опублікувала у своєму Twitter президентка країни Зузанна Чапутова. 

"Зараз, коли Україна відзначає День єдності, президентський палац - у блакитно-жовтих кольорах на знак підтримки нашого сусіда. Символи важливі, але сильнішими нас робить наша єдність і рішучість у захисті демократії і свободи", - написала вона. 

Раніше Зузана Чапутова засудила звернення Держдуми РФ до президента Владіміра Путіна з проханням визнати як "незалежні держави" тимчасово окуповані території України на Донбасі.

Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони РФ заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Водночас, розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону.

Про відсутність ознак деесклації сказав також генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

Теми: Словаччина
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