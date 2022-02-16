У Словаччині президентський палац підсвітили кольорами українського прапора
Президентський палац у Словаччині підсвітили блакитним і жовтим кольорами, щоб висловити солідарність з Україною.
Як повідомляє "Європейська правда", фото палацу опублікувала у своєму Twitter президентка країни Зузанна Чапутова.
"Зараз, коли Україна відзначає День єдності, президентський палац - у блакитно-жовтих кольорах на знак підтримки нашого сусіда. Символи важливі, але сильнішими нас робить наша єдність і рішучість у захисті демократії і свободи", - написала вона.
Раніше Зузана Чапутова засудила звернення Держдуми РФ до президента Владіміра Путіна з проханням визнати як "незалежні держави" тимчасово окуповані території України на Донбасі.
Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони РФ заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.
Водночас, розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону.
Про відсутність ознак деесклації сказав також генсек НАТО Єнс Столтенберг.