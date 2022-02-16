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У Словаччині президентський палац підсвітили кольорами українського прапора

Середа, 16 лютого 2022, 20:55
У Словаччині президентський палац підсвітили кольорами українського прапора

Президентський палац у Словаччині підсвітили блакитним і жовтим кольорами, щоб висловити солідарність з Україною. 

Як повідомляє "Європейська правда", фото палацу опублікувала у своєму Twitter президентка країни Зузанна Чапутова. 

"Зараз, коли Україна відзначає День єдності, президентський палац - у блакитно-жовтих кольорах на знак підтримки нашого сусіда. Символи важливі, але сильнішими нас робить наша єдність і рішучість у захисті демократії і свободи", - написала вона. 

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Раніше Зузана Чапутова засудила звернення Держдуми РФ до президента Владіміра Путіна з проханням визнати як "незалежні держави" тимчасово окуповані території України на Донбасі.

Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони РФ заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Водночас, розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Про відсутність ознак деесклації сказав також генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

Теми: Словаччина
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