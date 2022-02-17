Повені та зсуви у Бразилії забрали життя щонайменше 94 осіб

Через руйнівні повені та зсуви у бразильському місті Петрополіс (штат Ріо-де-Жанейро) загинули щонайменше 94 особи.

Джерело: ВВС

Деталі: За інформацією офіційних представників, спочатку повідомлялося про 71 загиблого, згодом ця кількість зросла до щонайменше 94.

Реклама:

При цьому вдалося врятувати 24 особи.

Будинки на схилах пагорбів були зруйновані, а автомобілі знесені, оскільки повені охопили вулиці міста.

Мер міста оголосив надзвичайний стан.

ВІДЕО ДНЯ

Пошуково-рятувальні групи розгрібають бруд у пошуках тих, хто вижив.

Очевидці наслідків стихії кажуть, що "це схоже на зону бойових дій".

Президент Жаїр Болсонару, який перебуває з офіційним візитом у Росії, заявив, що забезпечить термінову допомогу постраждалим.

В одному з найбільш постраждалих районів, за оцінками, 80 будинків постраждали від потужних злив.

Довідково: Петрополіс, колись літня резиденція бразильського імператора, є популярним туристичним місцем. Проте його розташування свідчить про схильність до зсувів.

Найгірший інцидент стався у 2011 році, коли понад 900 людей загинули в результаті селевих потоків у Петрополісі та сусідніх містах.