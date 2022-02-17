Повені та зсуви у Бразилії забрали життя щонайменше 94 осіб
Через руйнівні повені та зсуви у бразильському місті Петрополіс (штат Ріо-де-Жанейро) загинули щонайменше 94 особи.
Джерело: ВВС
Деталі: За інформацією офіційних представників, спочатку повідомлялося про 71 загиблого, згодом ця кількість зросла до щонайменше 94.
При цьому вдалося врятувати 24 особи.
Будинки на схилах пагорбів були зруйновані, а автомобілі знесені, оскільки повені охопили вулиці міста.
Мер міста оголосив надзвичайний стан.
Пошуково-рятувальні групи розгрібають бруд у пошуках тих, хто вижив.
Очевидці наслідків стихії кажуть, що "це схоже на зону бойових дій".
Президент Жаїр Болсонару, який перебуває з офіційним візитом у Росії, заявив, що забезпечить термінову допомогу постраждалим.
В одному з найбільш постраждалих районів, за оцінками, 80 будинків постраждали від потужних злив.
Довідково: Петрополіс, колись літня резиденція бразильського імператора, є популярним туристичним місцем. Проте його розташування свідчить про схильність до зсувів.
Найгірший інцидент стався у 2011 році, коли понад 900 людей загинули в результаті селевих потоків у Петрополісі та сусідніх містах.