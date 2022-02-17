Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повені та зсуви у Бразилії забрали життя щонайменше 94 осіб

Ольга Глущенко Четвер, 17 лютого 2022, 01:51
Повені та зсуви у Бразилії забрали життя щонайменше 94 осіб
фото: AFP у twitter

Через руйнівні повені та зсуви у бразильському місті Петрополіс (штат Ріо-де-Жанейро) загинули щонайменше 94 особи.

Джерело: ВВС

Деталі: За інформацією офіційних представників, спочатку повідомлялося про 71 загиблого, згодом ця кількість зросла до щонайменше 94.

Реклама:

При цьому вдалося врятувати 24 особи.

Будинки на схилах пагорбів були зруйновані, а автомобілі знесені, оскільки повені охопили вулиці міста.

Мер міста оголосив надзвичайний стан.

ВІДЕО ДНЯ

Пошуково-рятувальні групи розгрібають бруд у пошуках тих, хто вижив.

Очевидці наслідків стихії кажуть, що "це схоже на зону бойових дій".

Президент Жаїр Болсонару, який перебуває з офіційним візитом у Росії, заявив, що забезпечить термінову допомогу постраждалим.

В одному з найбільш постраждалих районів, за оцінками, 80 будинків постраждали від потужних злив.

Довідково: Петрополіс, колись літня резиденція бразильського імператора, є популярним туристичним місцем. Проте його розташування свідчить про схильність до зсувів.

Найгірший інцидент стався у 2011 році, коли понад 900 людей загинули в результаті селевих потоків у Петрополісі та сусідніх містах.

Теми: Бразиліястихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Бразилія
Побачив "холодну війну" – президент Бразилії неоднозначно висловився про Україну
Бразилія спроможна повернути Росію до "зернової угоди" — Блінкен
Зеленський хотів би зустрітися з Лулою да Сілва: готовий вирушити до Бразилії
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: