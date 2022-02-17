Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Наводнения и оползни в Бразилии унесли жизни не менее 94 человек

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 02:51
фото: AFP в twitter

Из-за разрушительных наводнений и оползней в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) погибли по меньшей мере 94 человека.

Источник: ВВС

Детали: По информации официальных представителей, первоначально сообщалось о 71 погибшем, впоследствии это количество возросло до минимум 94.

При этом удалось спасти 24 человека.

Дома на склонах холмов были разрушены, а автомобили снесены, поскольку наводнения охватили улицы города.

Мэр города объявил чрезвычайное положение.

Поисково-спасательные группы разгребают грязь в поисках выживших.

Очевидцы последствий стихии говорят, что "это похоже на зону боевых действий".

Находящийся с официальным визитом в России президент Жаир Болсонару заявил, что обеспечит срочную помощь пострадавшим.

В одном из наиболее пострадавших районов, по оценкам, 80 домов пострадали от мощных ливней.

Справка: Петрополис, когда-то летняя резиденция бразильского императора, является популярным туристическим местом. Однако его расположение свидетельствует о склонности к оползням.

Худший инцидент произошел в 2011 году, когда более 900 человек погибли в результате селевых потоков в Петрополисе и соседних городах.

Темы: Бразилиястихийное бедствие


powered by lun.ua
Главное сегодня

ДополненоМакрон и Зеленский провели срочный разговор "об обострении на фронте"

В ОДКБ заговорили о вводе войск на Донбасс под видом "миротворцев"

фотоСнайперские винтовки, пулеметы и оптика: Украина получила новую партию оружия от Канады

видеоБудапештский меморандум не налагает обязательств – посол Германии в Украине

Британия анонсировала "худший сценарий" вторжения России в Украину

В субботу оккупанты убили двух украинских бойцов, также есть раненые

Все новости...
Бразилия
Украину на этой неделе посетят главы МИД Италии и Британии
СМИ: США пытаются отговорить президента Бразилии Болсонару от визита к Путину
Из-за ливней и оползней в Бразилии погибли по меньшей мере 19 человек
Последние новости
05:45
Протесты в Канаде: полиция арестовала 170 человек в Оттаве
04:46
Россия "готовится создать повод для нападения" на Украину – Столтенберг
03:48
Турция провела над Черным морем учебные полеты истребителей F-16
02:50
Байден созывает Совет нацбезопасности США по поводу ситуации в Украине
01:54
ЕС осуждает обстрелы на Донбассе и не верит в заявления "ЛДНР" "о наступлении Украины"
00:59
видеоУкраинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
00:17
ДополненоМакрон и Зеленский провели срочный разговор "об обострении на фронте"
23:51
Зеленский по возвращении в Украину поручил увеличить обеспечение войск
23:33
В ОДКБ заговорили о вводе войск на Донбасс под видом "миротворцев"
22:40
фотоСнайперские винтовки, пулеметы и оптика: Украина получила новую партию оружия от Канады
Все новости...