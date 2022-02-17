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Наводнения и оползни в Бразилии унесли жизни не менее 94 человек

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 01:51
Наводнения и оползни в Бразилии унесли жизни не менее 94 человек
фото: AFP в twitter

Из-за разрушительных наводнений и оползней в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) погибли по меньшей мере 94 человека.

Источник: ВВС

Детали: По информации официальных представителей, первоначально сообщалось о 71 погибшем, впоследствии это количество возросло до минимум 94.

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При этом удалось спасти 24 человека.

Дома на склонах холмов были разрушены, а автомобили снесены, поскольку наводнения охватили улицы города.

Мэр города объявил чрезвычайное положение.

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Очевидцы последствий стихии говорят, что "это похоже на зону боевых действий".

Находящийся с официальным визитом в России президент Жаир Болсонару заявил, что обеспечит срочную помощь пострадавшим.

В одном из наиболее пострадавших районов, по оценкам, 80 домов пострадали от мощных ливней.

Справка: Петрополис, когда-то летняя резиденция бразильского императора, является популярным туристическим местом. Однако его расположение свидетельствует о склонности к оползням.

Худший инцидент произошел в 2011 году, когда более 900 человек погибли в результате селевых потоков в Петрополисе и соседних городах.

Темы: Бразилиястихийное бедствие
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