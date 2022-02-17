Наводнения и оползни в Бразилии унесли жизни не менее 94 человек
Из-за разрушительных наводнений и оползней в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) погибли по меньшей мере 94 человека.
Источник: ВВС
Детали: По информации официальных представителей, первоначально сообщалось о 71 погибшем, впоследствии это количество возросло до минимум 94.
При этом удалось спасти 24 человека.
Дома на склонах холмов были разрушены, а автомобили снесены, поскольку наводнения охватили улицы города.
Мэр города объявил чрезвычайное положение.
Поисково-спасательные группы разгребают грязь в поисках выживших.
Очевидцы последствий стихии говорят, что "это похоже на зону боевых действий".
Находящийся с официальным визитом в России президент Жаир Болсонару заявил, что обеспечит срочную помощь пострадавшим.
В одном из наиболее пострадавших районов, по оценкам, 80 домов пострадали от мощных ливней.
Справка: Петрополис, когда-то летняя резиденция бразильского императора, является популярным туристическим местом. Однако его расположение свидетельствует о склонности к оползням.
Худший инцидент произошел в 2011 году, когда более 900 человек погибли в результате селевых потоков в Петрополисе и соседних городах.