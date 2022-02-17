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25 європейських міст проведуть акції на підтримку України

Ольга Глущенко Четвер, 17 лютого 2022, 04:36
25 європейських міст проведуть акції на підтримку України
фото: Getty Images

Кампанію "Європейський день солідарності: STAND WITH UKRAINE" на підтримку України проведуть у 25 містах Європи 18-20 лютого.

Джерело: координаторка кампанії, голова австрійської ГО Unlimited Democracy Анна Паттерманн, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Мітинги у рамках глобальної кампанії "European Day of Solidarity: STAND WITH UKRAINE" на підтримку України, її незалежності та суверенітету, проходитимуть з 18 по 20 лютого, основна їх частина – у суботу. Загалом гімн України пролунає, а державний прапор замайорить у 25 європейських містах - від Лондона до Лісабона".

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"Наш одночасний виступ покаже усьому світу, що Україна – це важлива частина Європи. Ми хочемо наголосити, що зараз ідеться не лише про демократичне майбутнє України, а й про безпеку усього Європейського континенту.

Весь цивілізований світ має стати зараз на бік України та засудити російські військові приготування.

Ми хочемо сказати: "Будь ласка, не закривайте очі на боротьбу українців за демократію та свободу!"

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Деталі: До ініціативи долучилися численні активісти українських діаспор, закордонні громадські організації, представники діаспор Білорусі, Грузії та Чечні.

За словами Паттерманн, кампанія має на меті привернути увагу до російської гібридної агресії, а також нагадати, що Україна є частиною Європи. І Європа має зберегти єдність і солідарність з Україною у цій важкі часи.

В Австрії акції відбудуться 19 лютого у чотирьох найбільших містах: Відні, Граці, Лінці та Зальцбурзі. На мітингу в австрійській столиці, зокрема, планується розгорнути 30-метровий український стяг і пройти з ним центром міста.

Крім того, маніфестації на підтримку України пройдуть у Бельгії (Брюссель), на Кіпрі (Пафос), у Німеччині (Берлін, Хемніц, Дюссельдорф, Фрайбург, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц та Мюнхен), Франції (Париж та Страсбург), Угорщині (Будапешт), Словаччині (Братислава), Латвії (Рига), Польщі (Познань), Португалії (Лісабон, Алгарве, Порто), Великій Британії (Лондон).

Теми: ЄвропаУкраїна
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