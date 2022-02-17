25 європейських міст проведуть акції на підтримку України

Кампанію "Європейський день солідарності: STAND WITH UKRAINE" на підтримку України проведуть у 25 містах Європи 18-20 лютого.

Джерело: координаторка кампанії, голова австрійської ГО Unlimited Democracy Анна Паттерманн, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Мітинги у рамках глобальної кампанії "European Day of Solidarity: STAND WITH UKRAINE" на підтримку України, її незалежності та суверенітету, проходитимуть з 18 по 20 лютого, основна їх частина – у суботу. Загалом гімн України пролунає, а державний прапор замайорить у 25 європейських містах - від Лондона до Лісабона".

Реклама:

"Наш одночасний виступ покаже усьому світу, що Україна – це важлива частина Європи. Ми хочемо наголосити, що зараз ідеться не лише про демократичне майбутнє України, а й про безпеку усього Європейського континенту.

Весь цивілізований світ має стати зараз на бік України та засудити російські військові приготування.

Ми хочемо сказати: "Будь ласка, не закривайте очі на боротьбу українців за демократію та свободу!"

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: До ініціативи долучилися численні активісти українських діаспор, закордонні громадські організації, представники діаспор Білорусі, Грузії та Чечні.

За словами Паттерманн, кампанія має на меті привернути увагу до російської гібридної агресії, а також нагадати, що Україна є частиною Європи. І Європа має зберегти єдність і солідарність з Україною у цій важкі часи.

В Австрії акції відбудуться 19 лютого у чотирьох найбільших містах: Відні, Граці, Лінці та Зальцбурзі. На мітингу в австрійській столиці, зокрема, планується розгорнути 30-метровий український стяг і пройти з ним центром міста.

Крім того, маніфестації на підтримку України пройдуть у Бельгії (Брюссель), на Кіпрі (Пафос), у Німеччині (Берлін, Хемніц, Дюссельдорф, Фрайбург, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц та Мюнхен), Франції (Париж та Страсбург), Угорщині (Будапешт), Словаччині (Братислава), Латвії (Рига), Польщі (Познань), Португалії (Лісабон, Алгарве, Порто), Великій Британії (Лондон).