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25 европейских городов проведут акции в поддержку Украины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 04:36
25 европейских городов проведут акции в поддержку Украины
фото: Getty Images

Кампанию "Европейский день солидарности: STAND WITH UKRAINE" в поддержку Украины проведут в 25 городах Европы 18-20 февраля.

Источник: координатор кампании, глава австрийской ОО Unlimited Democracy Анна Паттерманн, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Митинги в рамках глобальной кампании "European Day of Solidarity: STAND WITH UKRAINE" в поддержку Украины, ее независимости и суверенитета будут проходить с 18 по 20 февраля, основная их часть – в субботу. В целом гимн Украины раздастся, а государственный флаг взвеет в 25 европейских городах – от Лондона до Лиссабона".

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"Наше одновременное выступление покажет всему миру, что Украина – это важная часть Европы. Мы хотим подчеркнуть, что сейчас речь идет не только о демократическом будущем Украины, но о безопасности всего Европейского континента.

Весь цивилизованный мир должен сейчас стать на сторону Украины и осудить российские военные приготовления.

Мы хотим сказать: "Пожалуйста, не закрывайте глаза на борьбу украинцев за демократию и свободу!"

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Детали: К инициативе присоединились многочисленные активисты украинских диаспор, зарубежные общественные организации, представители диаспор Беларуси, Грузии и Чечни.

По словам Паттерманн, цель кампании привлечь внимание к российской гибридной агрессии, а также напомнить, что Украина является частью Европы. И Европа должна сохранить единство и солидарность с Украиной в это тяжелое время.

В Австрии акции состоятся 19 февраля в четырех крупнейших городах: Вене, Граце, Линце и Зальцбурге. На митинге в австрийской столице, в частности, планируется развернуть 30-метровый украинский флаг и пройти с ним по центру города.

Кроме того, манифестации в поддержку Украины пройдут в Бельгии (Брюссель), на Кипре (Пафос), в Германии (Берлин, Хемниц, Дюссельдорф, Фрайбург, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц и Мюнхен), Франции (Париж и Страсбург), Угорь (Будапешт), Словакии (Братислава), Латвии (Рига), Польши (Познань), Португалии (Лиссабон, Алгарве, Порто), Великобритании (Лондон).

Темы: ЕвропаУкраина
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