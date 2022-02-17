Танки і гармати: окупанти вивели понад 100 одиниць військової техніки – ОБСЄ

Військова техніка РФ в ОРДЛО, скрін з відео окупантів

Окупанти розмістили поза межами виділених місць зберігання озброєння танки, гармати і гаубиці.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Місія зафіксувала озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей:

82 танки

38 артилерійських гармат

10 самохідних гаубиць

на 5 полігонах поблизу населених пунктів: