Танки і гармати: окупанти вивели понад 100 одиниць військової техніки – ОБСЄ
Четвер, 17 лютого 2022, 05:12
Окупанти розмістили поза межами виділених місць зберігання озброєння танки, гармати і гаубиці.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ
Деталі: Місія зафіксувала озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей:
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- 82 танки
- 38 артилерійських гармат
- 10 самохідних гаубиць
на 5 полігонах поблизу населених пунктів:
- Покровка (36 км на схід від Донецька)
- Круглик (31 км на південний захід від Луганська)
- Мирне (28 км на південний захід від Луганська)
- Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська)
- Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська).