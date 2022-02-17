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Танки і гармати: окупанти вивели понад 100 одиниць військової техніки – ОБСЄ

Ольга Глущенко Четвер, 17 лютого 2022, 05:12
Танки і гармати: окупанти вивели понад 100 одиниць військової техніки – ОБСЄ
Військова техніка РФ в ОРДЛО, скрін з відео окупантів

Окупанти розмістили поза межами виділених місць зберігання озброєння танки, гармати і гаубиці.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Місія зафіксувала озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей:

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  • 82 танки
  • 38 артилерійських гармат
  • 10 самохідних гаубиць

на 5 полігонах поблизу населених пунктів:

  • Покровка (36 км на схід від Донецька)
  • Круглик (31 км на південний захід від Луганська)
  • Мирне (28 км на південний захід від Луганська)
  • Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська)
  • Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська).

Теми: ОБСЄзброяДонбасвійна
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