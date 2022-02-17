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Танки и пушки: оккупанты вывели более 100 единиц военной техники – ОБСЕ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 06:12
Военная техника РФ в ОРДЛО, скрин с видео оккупантов

Оккупанты разместили за пределами выделенных мест хранения вооружения танки, пушки и гаубицы.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: Миссия зафиксировала вооружение, расположенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей:

  • 82 танка
  • 38 артиллерийских пушек
  • 10 самоходных гаубиц

на 5 полигонах поблизости населенных пунктов:

  • Покровка (36 км к востоку от Донецка)
  • Круглик (31 км юго-западнее Луганска)
  • Мирное (28 км к юго-западу от Луганска)
  • Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска)
  • Миусинск (62 км юго-западнее Луганска).

Темы: ОБСЕоружиеДонбассвойна


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