Танки и пушки: оккупанты вывели более 100 единиц военной техники – ОБСЕ

Военная техника РФ в ОРДЛО, скрин с видео оккупантов

Оккупанты разместили за пределами выделенных мест хранения вооружения танки, пушки и гаубицы.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: Миссия зафиксировала вооружение, расположенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей:

82 танка

38 артиллерийских пушек

10 самоходных гаубиц

на 5 полигонах поблизости населенных пунктов: