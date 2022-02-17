Танки и пушки: оккупанты вывели более 100 единиц военной техники – ОБСЕ
Четверг, 17 февраля 2022, 05:12
Оккупанты разместили за пределами выделенных мест хранения вооружения танки, пушки и гаубицы.
Источник: отчет СММ ОБСЕ
Детали: Миссия зафиксировала вооружение, расположенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей:
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- 82 танка
- 38 артиллерийских пушек
- 10 самоходных гаубиц
на 5 полигонах поблизости населенных пунктов:
- Покровка (36 км к востоку от Донецка)
- Круглик (31 км юго-западнее Луганска)
- Мирное (28 км к юго-западу от Луганска)
- Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска)
- Миусинск (62 км юго-западнее Луганска).