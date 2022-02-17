Covid в Україні: за добу в лікарні поклали 3 284 людини, померли 259 хворих

За добу 16 лютого в Україні зафіксували 33 330 випадків захворювання на Covid і 259 смертей від нього.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: За минулу добу госпіталізували 3 284 особи, одужала 27 441 особа.

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Серед 33 тисяч нових хворих – 2 837 дітей і 961 медпрацівник.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 4 637 260 випадків коронавірусної хвороби, 3 866 755 одужань від неї і 103 824 смертей від ускладнень.

Щепилися проти коронавірусу 15 631 689 жителів України: однією дозою вакцини – 15 631 687 людей, двома дозами – 15 043 831 людина, трьома дозами – 617 082 людини.